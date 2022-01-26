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Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler | Su samuru görünleri şaşırttı

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:06
Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler | Su samuru görünleri şaşırttı

Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler


Afyon'da Akarçay'da yüzen su samuru, görenleri şaşırttı. Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını "Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.


Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Vali Çiçek paylaşımında, "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler, Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem" yorumunda bulundu.

Belediye Başkanı Zeybek ise paylaşımında "Biz bu şehre boşuna 'Gizemli Şehir Afyon' demiyoruz. Akarçay'da su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AfyonSu Samuru
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