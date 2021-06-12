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Afyon Sultandağı'nda deprem oldu

Afyon'un Sultandağı ilçesi Taşköprü mahallesi yakınlarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. Deprem Konya'ya bağlı ilçelerle ile Afyon'un diğer ilçelerinde de hissedildi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 09:48
Afyon Sultandağı'nda deprem oldu

Afyon Sultandağı'nda deprem oldu


Son depremler, Afyon'un Sultandağı ilçesi güne küçük çaplı depremle başladı. Sultandağı Taşköprü yakınlarında yer kabuğunun 29 KM derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saat 07.20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

Deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.1, AFAD verilerine göre ise 3.0 olarak kaydedildi. 

Sultandağı'ndaki deprem Çay, Sandıklı, Yalvaç, Yunak, Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi. 

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.06.12 08:25:22  38.3797   39.0033       29.4      -.-  2.0  -.-   CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2021.06.12 08:10:41  36.1067   26.9210        7.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.06.12 07:20:54  38.5908   31.2708        5.0      -.-  3.1  3.1   TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
2021.06.12 04:39:33  36.4333   27.2212        6.8      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 04:32:52  36.3962   27.1933        7.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 04:03:00  36.3953   27.2305       15.5      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 04:00:04  37.8135   26.9790       10.1      -.-  2.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.06.12 03:33:23  36.4538   27.1367       21.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 03:26:44  37.9220   26.9135       17.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.06.12 03:23:56  36.4320   27.3232        5.4      -.-  1.7  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.06.12 03:09:01  40.7698   29.0973       12.0      -.-  1.9  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 İlksel
2021.06.12 03:07:44  36.3692   27.1413        7.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 02:58:18  38.5582   31.2573        6.5      -.-  2.2  -.-   TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
2021.06.12 02:41:16  37.7352   27.0155        9.9      -.-  2.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.06.12 02:35:26  40.5043   33.3930        5.0      -.-  1.8  -.-   CAPAR-SABANOZU (CANKIRI)                          İlksel
2021.06.12 02:16:33  39.5992   26.4407       12.1      -.-  1.9  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2021.06.12 01:40:50  36.4623   27.1555        8.5      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 01:28:27  37.8347   27.4247       21.8      -.-  1.7  -.-   GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2021.06.12 01:19:51  36.4133   27.2395        5.0      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 01:17:08  37.7622   27.0252        8.4      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.06.12 01:15:45  36.4303   27.2518        9.7      -.-  2.0  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.06.12 01:06:10  37.8037   26.3873        9.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 00:50:35  36.5860   26.9848       16.2      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.12 00:37:46  36.4783   27.1945       15.6      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
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