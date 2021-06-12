Afyon Sultandağı'nda deprem oldu



Son depremler, Afyon'un Sultandağı ilçesi güne küçük çaplı depremle başladı. Sultandağı Taşköprü yakınlarında yer kabuğunun 29 KM derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saat 07.20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

Deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.1, AFAD verilerine göre ise 3.0 olarak kaydedildi.

Sultandağı'ndaki deprem Çay, Sandıklı, Yalvaç, Yunak, Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi.

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.12 08:25:22 38.3797 39.0033 29.4 -.- 2.0 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2021.06.12 08:10:41 36.1067 26.9210 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.12 07:20:54 38.5908 31.2708 5.0 -.- 3.1 3.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.06.12 04:39:33 36.4333 27.2212 6.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 04:32:52 36.3962 27.1933 7.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 04:03:00 36.3953 27.2305 15.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 04:00:04 37.8135 26.9790 10.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.12 03:33:23 36.4538 27.1367 21.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 03:26:44 37.9220 26.9135 17.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.12 03:23:56 36.4320 27.3232 5.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 03:09:01 40.7698 29.0973 12.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel 2021.06.12 03:07:44 36.3692 27.1413 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 02:58:18 38.5582 31.2573 6.5 -.- 2.2 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.06.12 02:41:16 37.7352 27.0155 9.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.12 02:35:26 40.5043 33.3930 5.0 -.- 1.8 -.- CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel 2021.06.12 02:16:33 39.5992 26.4407 12.1 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2021.06.12 01:40:50 36.4623 27.1555 8.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 01:28:27 37.8347 27.4247 21.8 -.- 1.7 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) İlksel 2021.06.12 01:19:51 36.4133 27.2395 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 01:17:08 37.7622 27.0252 8.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.12 01:15:45 36.4303 27.2518 9.7 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 01:06:10 37.8037 26.3873 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 00:50:35 36.5860 26.9848 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.12 00:37:46 36.4783 27.1945 15.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel