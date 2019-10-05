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Ağaç dalını budayan esnafa rekor ceza

İş yerinin önündeki ağacın kuruyan, kırılan dallarını budayan esnafa görülmemiş ceza..

Ağaç dalını budayan esnafa rekor ceza

İş yerinin önündeki ağacın kuruyan, kırılan dallarını budayan esnafa görülmemiş ceza..

05 Ekim 2019 Cumartesi 17:29
Ağaç dalını budayan esnafa rekor ceza

Ağaç dalını budayan esnafa rekor ceza


Kırşehir'de lokanta işleten Halil Karakeçeli'ye (28),iş yerinin önünde kaldırımda bulunan 2 akasya ağacını kırıp, keserek zarar verdiği iddiasıyla belediye tarafından 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Karakeçeli, dalları kırıldığı için ağaçlarda budama yapıldığını söyleyerek, cezaya itiraz edeceğini söyledi.

Kırşehir'in Aşıkpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren lokantanın sahibi Halil Karakeçeli'nin, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan biri 50, diğeri 20 yaşındaki iki akasya ağacını izinsiz kırıp, kestiği iddia edildi. Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine inceleme başlattı.

50 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Edinilen bilgilere göre inceleme sonunda Karakeçeli'ye, ağaçlara zarar verdiği gerekçesi ile toplam 49 bin 728 TL para cezası uygulandı. Para cezasına ilişkin zabıta tarafından hazırlanan tutanak, belediye encümen toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

"AĞAÇ KIRILMIŞ, ARKADAŞ BUDAMA YAPMIŞ"

İşletme sahibi Halil Karakeçeli, ağaçların dallarının kırıldığını, bunun üzerine arkadaşının budama yaptığını ileri sürdü. Karakeçeli, "Biz burada ağaçları kesmişiz, katliam yapmışız. Böyle bir durum söz konusu değil. Ağaç kesildiğinde ben burada değildim. Bizim arkadaşımız ağacın kırıldığını görmüş, ağacı budamış. İlk ceza 38 bin 400 TL, ertesi gün gelen ceza 11 bin 328 TL. Ağaç yerinde duruyor. Ağaçlardan birine 50 sene, diğerine 20 sene yazmışlar. Bu mahalle 50 yıl önce var mıydı? İkincisi ben ağaca herhangi bir zarar vermemişim. Dükkanın önünün kapanmasını istemesem kapımın önündeki ağaçları neden dikeyim?" diye konuştu.

"CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM"

Cezayı ödemeyeceğini ve mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağını anlatan Karakeçili, "Bu cezayı mahkemeye vereceğim. Bizim oralarda bu haraçtır. Kırşehir´e bir hizmet verdim, bir marka getirmişim bu herhalde bize 'hayırlı olsun' hediyesi. Ben burada vergimi de tam ödüyorum. Bizi tanıyanlar bilir. Bu ceza haksızlıktır. Ben adalete inanan insanım. Adalet varsa mahkemenin bu cezayı iptal edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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