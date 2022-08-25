Ağrı İŞKUR il müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
Bir otomobil içerisinde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktığı iddia edilen Ağrı Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gıyas Güven akşam saatlerinde görevinden alındı.
Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in, iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla arabasında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmesinin ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Güven'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü ile ilgili kamuoyuna yansıyan paylaşımlara istinaden inceleme başlatılmış olup, söz konusu İŞKUR personeli görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.