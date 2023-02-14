AHBAP, deprem bölgesinde 4 bin kişilik konteyner kenti kuruyor

AHBAP, 4 bin kişilik konteyner kenti kuruyor

Deprem felaketinin ardından bölge için yürütülen yardım kampanyaları hedefine ulaşıyor. AFAD'ın öncülüğünde süren kampanyalara TSK başta olmak üzere çok sayıda kamu kuruluşu destek verirken insani yardım organizasyonları da vatandaşlarımızın acil çözüm bekleyen ihtiyaçlarına el atıyor. AHBAP'ın kuracağı 4 bin kişilik konteyner kenti anlatan ünlü sanatçı Haluk Levent, "Çalışmalar çok hızlı ilerledi. İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar çok hızlı ilerledi.

İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere.

Konteynerlar bu alana yerleştirilecek.

Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ksNQ4kpeAS — Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023

AHBAP Derneği'nin kurucusu, ünlü sanatçı Haluk Levent, 2 çadırkent kurdukları Hatay'da daha uzun süreli barınma için inşa etme kararı aldıkları 4 bin kişi kapasiteli konteyner kent için yaptıkları çalışmaları anlattı.



Arazide çektiği videoyu "Çalışmalar çok hızlı ilerledi. İlk etapta 4 bin kişinin konaklayacağı konteyner kent alt yapısı bitmek üzere. Konteynerler bu alana yerleştirilecek. Hatay Valiliğine destekleri için teşekkür ediyoruz" notuyla Twitter'dan paylaştı.



"SÖZ VERMİŞTİK"

Levent videoda şu ifadeleri kullandı:

"Söz vermiştik, binlerce konteyner alacağız diye. İlk alımlarımızı yaptık. 3 bine yakın konteynerin bir bölümü bu alanda gerçekleşecek. Hafriyat çalışmaları başladı. Bütün ekipler burada. Araç gereçler alınıyor..."