Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ahbap'tan Sahne Emekçilerine Fatura Desteği

Ahbap Derneği, pandemi döneminde zorluk yaşayan sahne emekçilerinin faturalarını ödeyecek.

01 Haziran 2021 Salı 23:36
Ahbap'tan Sahne Emekçilerine Fatura Desteği

Ahbap'tan Sahne Emekçilerine Fatura Desteği



Koronavirüs salgını boyunca yerel yönetimler dışında, torpilsiz sahne emekçileri adeta ölüme mahkum edildi. Pandeminin ağır şartları altında hayatta kalma mücadelesi veren sahne emekçilerine kalıcı ve sürdürülebilir destek sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği Ahbap Derneği'nden geldi.


Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin bilinciyle; pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için toplamda 400 ₺'ye kadar olan elektrik, su ve doğal gaz faturalarını karşılayacak. 


Sahne ve müzik emekçileri, bu destekten faydalanabilmek için ahbap.org/yardim/237d300d adresi üzerinden asgari yasal belgelerini yükleyerek başvuru yapabilirler.

Ahbap Derneği, sahne çalışanlarına destek olmak amacıyla 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Sahneye Ses Ver organizasyonuna imza atmış; Haluk Levent ile birlikte müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık'ın sahne aldığı organizasyonun geliri pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne çalışanlarına dağıtılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AHBAPAhbap Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni normalleşme sürecinde neler serbest? Neler yasak?
Yeni normalleşme sürecinde neler serbest? Neler yasak?
Kayseri Gezilecek Yerler
Kayseri Gezilecek Yerler
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu
Almanya vize için Gri ve Yeşil Pasaport için ek belge isteyecek
Almanya vize için Gri ve Yeşil Pasaport için ek belge isteyecek
Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı
Osmaniye | Yolsuzluk haberi yapan muhabirin evini polis bastı
19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90'lık Emirzade nineye bayraklı ziyaret
19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90'lık Emirzade nineye bayraklı ziyaret
İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor
İstanbul'un Fethi | İBB 568'nci yılı coşkuyla kutluyor
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler
Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı
Başakşehir Belediyesi'nde skandal | O memur görevden alındı
Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti
Çarptığı adam acılar içinde kıvranırken o tamponunu düzeltti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim