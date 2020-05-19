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Ahmet Davutoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplandırıyor

Gelecek Partisi Kurusu Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet  Davutoğlu, saat 20.45'te canlı yayında, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplandırıyor.

19 Mayıs 2020 Salı 19:48
Ahmet Davutoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplandırıyor

Ahmet Davutoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplandırıyor


Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son başbakanı, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, kurucusu olduğu Gelecek Partisi ve şahsına yönelik medya yasağını sosyal medya yayınlarıyla aşıyor.

Önceki gün Gazeteci Yazar Kemal Öztürk'ün sosyal medya hesabına konuk olan Davutoğlu, bugün de Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya hesaplarına konuk oluyor. Davutoğlu söz konusu canlı yayına saat 20.45'te katılacak.
Cüneyt Özdemir'in Youtube, Facebook ve Twitter üzerinden yaptığı canlı yayını buradan izleyebilirsiniz? 

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından önemli satırbaşları:

Hiç hata yapmadığımı söylersem kibir olur, çok hatalar yapmış olabilirim. 

Mesela Başbakanlığı kabul ettiğim dönemde, yetki ve sorumlulukların paylaşılması konusunu uzun uzun konuşmak isterdim.


Beni aşarak, Bakanlıklara, genel başkan yardımcılıklarına talimat vermeyin dedim

Beni aşarak talimat vermeye kalkarsanız devlet yönetiminde nizam kalmazdı

2015 olağan kongresinde, bir hafta içerisinde 50 şehit varken, ben il il dolaşırken önüme bir MKYK listesi konuldu. Muşta, Van'dayım. Kriz çıkmasın diye bu listeyi kabul ettim, bugün olsaydı o listeyi kabul etmezdim. İkincisi o listedeki arkadaşlara güvenmem. 
Listede olan 47 arkadaşın imza atması beni çok üzdü.

Anayasa referandumunda, elimden gelen her şeyi yaptım. 11 Sayfalık bir muhalefet şerhi verdim. Bunu parti içinde de gündeme getirdim. Bu kaygılarımı paylaşabileceğim tek bir kanal bulamadım. 

Parti içinde bütün suçlamalar üzerime yıkıldı

Bu anayasa doğru değil diye söylemeye çalıştım ama alan olmadı.


15 Temmuz sonrası parti içinde bütün suçlamalar üzerime yıkıldı.

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Son Güncelleme: 19.05.2020 21:11
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