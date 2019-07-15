Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden 15 Temmuz mesajları

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ekibinden AK Parti’ye çok sert 15 Temmuz mesajları gündeme damgasını vurdu. Yeni parti kuracağı iddialarına açıklık getirmeyen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na destek veren önemli isimler 15 Temmuz mesajlarında AK Parti'yi eleştirmesi dikkat çekti. Bu arada Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da, sosyal medya hesaplarında yayınladığı mesajda 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Davutoğlu Ankara'da 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri ziyaret ederek, mezarlarına çiçek koyarak dua okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin mesajlarında partiyi sert bir dille eleştirdiler. O isimler arasında, bir dönem Ak Parti'nin Ankara ve İstanbul il başkanlıklarını yapmış, yine aynı partiden milletekili olmuş siyasiler yer alıyor.

Davutoğlu’nun ekibinden, AKP eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Reformların yapılmaması, açık uyarılara rağmen yanlışlarda ısrar edilmesi bu mücadeledeki samimiyet ve beceri konusunda zihinlerde tereddüt oluşturuyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Devletler böyle büyük badireler atlattıktan sonra yeni hukuk anlayışları geliştirir, şeffaflıkta,kamunun ehliyet ve liyakata göre yapılanmasında büyük reformlar yapabilirlerse saygıyı ve desteği hakederler,o ülkenin insanlarıda idarecilerinin yanında kenetlenir. Rabbimiz bizleri fetö ve benzeri hastalıklı yapıların saldırısından, basiretsiz yöneticilerden, birliğimizi ve güvenliğimizi zedeleyecek davranışlardan korusun. Bu asil milleti her zaman güçlü, başarılı ve huzur içinde kılsın inşallah."

Yine Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, "Ülkemiz; adalette, kalkınmada, demokratik normlarda, dış politikada, devlet yönetiminde, iç siyasette adı konmamış çok ciddi krizler yaşamaktadır. Bu millet, her ne şartta olursa olsun, sıkıntılarla nasıl baş edeceğini 15 Temmuz’da göstermiştir" şeklindeki mesajıyla AKP’ye sert eleştirilerden bulundu.

Davutoğlu’na yakın bir diğer isim, AKP eski Milletvekili Selçuk Özdağ da yazdığı 15 Temmuz mesajlarında, "Darbelerle mücadelenin yolu otoriterleşmek değil, adalet, demokrasi, güvenlik ve özgürlük dengesini doğru kurmaktır. Bu kurulamadığı için toplumda her geçen gün büyüyen yakınmalar ve adalet duygusunu örseleyen manzaralar ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullanarak AKP’ye sert çıktı.

15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜNDE ATILAN O TWİTLER

Ahmet Davutoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda "sapkın bir ideolojinin 15 Temmuz gecesini yapanları kendi milletine saldırmaktan çekinmeyen bir robot haline getirdiğini" söyledi.

SON KİTABI YAZMAYA 15 TEMMUZ GECESİ KARAR VERDİM

Sapkın bir ideoloji, 15 Temmuz’u yapanları kendi milletine saldırmaktan çekinmeyen bir robot haline getirdi”

“Duruş” kitabını 15 Temmuz gecesi yazmaya nasıl karar verdiğini anlatan Davutoğlu, daha sonra kitabında yer alan konu ve prensiplerini anlattı.

Eski Başbakan Davutoğlu, “2016 yılında Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra geriye dönük yazdığım kitaplarımı kontrol ettim. Önce Medeniyetler ve Şehirler kitabını yayınladım. Sonra 15 Temmuz söz konusu oldu. Bir milletin karşı karşıya kalabileceği en büyük felaketlerden en büyük acılardan bir tanesidir. Kendi ordusunu içine sızmış bir grup hainin, o ordunun imkanlarını, uçaklarını, tanklarını, tüfeklerini kullanarak kendi milletine karşı saldırıya geçtiği mefhum bir gecede bir taraftan yerel kanallara, ulusal kanallara bağlanıp bütün bir milletin ayağa kalkışına destek olarak direniş çağrısı yaparken diğer taraftan uluslararası kanallara hemen hemen birçok kanala doğrudan bağlanıp, o gece Türkiye’de darbe olsa neredeyse şen şakrak düğün ilan edecek bir yayın yapan uluslararası kanallara bağlanarak bu gece bazıları için karanlık bir gece senaryosu olabilir. Ama bu milletin şanlı direnişi yarın sabah aydınlık bir Türkiye’yi başlatacaktır, aydınlık bir güne uyanacağız diye çağrılar yaparken emin olan sadece bir Başbakan olarak değil bir hoca olarak, yeni bir nesil yetiştiren biri olarak büyük bir hüzün içindeydim. Bugün o kendi meclisini bombalayan hainler, bir dönem bu milletin okullarında ve bu topraklarda yaşayan çocuklardı. Bir sapkın ideoloji onları aldı ve bir robot haline dönüştürdü. Kendi milletine saldırmaktan çekinmeyen bir robot yaptı. Öbür tarafta ise daha Cumhurbaşkanımızın çağrısı, bizlerin konuşması olmadan dahi sokaklara çıkmış kahramanlık destanı yazan gençlerimiz var. Şöyle düşündüm bir daha birinci grubun çıkmaması yani bu vatanın içinden hain bir topluluğu çıkartmaması, ikinci grup içinde o şanlı gece hayatlarını feda eden, şehitlerimize hitap eden bir kitap yazacağım diye düşündüm. Duruş kitabının fikri o gece beynime bir tohum gibi ekildi ve sonra üzerinde çalışmaya başladım. Önce 150 sayfalık bir kitap düşünürken başladıktan sonra 625’inci sayfada durabildik. Bu kitabı gelecek nesillere bir miras gibi bırakmak istedim, bu yüzden yazdım” şeklinde konuştu.