Ahmet Davutoğlu, 'Sözlerimin arkasındayım'





Son yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük şehirlerde aldığı ağır yenilgi ile sessizliğini bozan, parti içinde ve devlet kadrolarında ayyuka çıkan usulsüzlükleri eleştiren Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

AK Partili bazı isimlerin 'ihanet'le suçladığı eleştirileri uzun süredir parti içinde yüksek sesle dile getiren Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmalarda sık sık şu hususlara dikkat çekmişti:

"Kamuoyunda devlet bütçesi ile yapılan işlerin sürekli aynı şirketlere verilmesi gibi yolsuzluk algısına yol açan olgulularla acilen yüzleşilmelidir."

"Bir devletin yönetim etkinliğinin en öncelikli şartı, siyasette ve kamu yönetiminde ehliyet - liyakat unsurlarının esas alınmasıdır."

"Özel alanda kalması gereken aile ilişkilerinin kamusal ve resmi alana yansıtılması hem aile hayatına zarar vermekte, hem de hukuki sorumluluk alanının dışına taşan ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır."

"Siyasetçilerin ve kamu görevi yürütenlerin, aile ve mensupları devlet imkanlarından yararlanmada ne özel bir ayrıcalağı sahip olmalıdır, ne de yıpratıcı bir eleştiriye muhatap kılınmalıdır."

"Siyasi etikle ilgili bütün bu konuların en kesin çözümü şeffaflık ilkesinin toplumsal hayatın her alanına egemen kılmasıdır."

Her Türlü darbe girişimini engelleyecek en önemli unsur sivil toplumdan devlet kurumlarına, şirket yapılarından, hayır kuruluşlarına, geleneksel basın mecralarından sosyal medyaya kadar hayatın her alanında şeffağlığı egemen kılmaktır."

"Kamu ihalelerinin toplumun bilgisi olmadan gerçekleşmesi, ihale kanunundaki istisnalar, kanunun kendisini fiilen işlemez hale getiriyor."

"Ak Parti Türkiye'nin her yerinde birinci parti kılan toplumsal kapsayıcılık ilişkiler ağında da ciddi bir daralma yaşanıyor."



AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Davutoğlu, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek 22 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı..

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı.

Davutoğlu, Twitter mesajında "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız" diyerek 22 Nisan'da yayınladığı ve destekçilerinin manifesto olarak nitelediği metnin linkini paylaştı.

İSTANBUL'DA TOPLANTI

Davutoğlu, bu mesajını yayınladığı sıralarda partiden ihracı istenen bir başka isim Selçuk Özdağ da, Twitter'daki paylaşımında "İstanbul'da verimli bir toplantı yaptık" dedi. Art arda yapılan açıklamalar, söz konusu toplantıda "yol haritasının görüşüldüğü" değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

İHRACI İSTENEN 4 İSİM

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 2 Eylül'deki toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

ERDOĞAN; 'BUNLAR HEP PROJE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada yeni parti hazırlığındaki isimlere AK Partili eski bakan Abdüllatif Şener'i isim vermeden örnek göstererek yüklendi. Erdoğan, "Medyanın siyaset mühendislerinin, kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden milletvekillerimiz ve hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi saman alevi gibi kısa sürede unutuldu gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı değil mi? Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi ihtirasların uğruna AK Parti'ye zarar verenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla her türlü projeyi sandıkta bozmuştur" diye konuştu.

