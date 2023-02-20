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Ahmet Ercan böyle uyardı | Faylar kudurdu

Hatay ve çevresini art arda vuran depremler can aldı. Çok sayıda vatandaş yaralandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu

20 Şubat 2023 Pazartesi 23:21
Ahmet Ercan böyle uyardı | Faylar kudurdu

Ahmet Ercan böyle uyardı | Faylar kudurdu


Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Ercan, "Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu" dedi. Lübnan'a kadar geniş bir alanda hissedilen iki sarsıntının Hatay'da 3 kişinin ölümüne 238 vatandaşın da yaralanmasına neden olduğu bildirilid.bi


Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman’da da hissedildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.


Ercan, "Hatay’daki M6,4 ile M5,8’lık depremlerin her ikisi de Ölü Deniz kırığı üzerinde oluştu. Doğu Anadolu ile Ölü Deniz kırıkları kudurdu. Herkes kontainer evler ile arbalarında, çadırlarda yatsın. Bu tür artçı depremler ne yazık ki olmayı sürdürecek" dedi.

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