Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun

Aile hekimleri Ankara'da toplandı



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na (AHEF) bağlı 81 il derneği, Türk Sağlıksen, ASEF (Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu), AHESEN (Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası), Genel Sağlık İş , TAHUD (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ), Birlik ve Dayanışma Sendikası (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası) Ankara Anıtpark'ta hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamak için bir araya geldi.



81 ilden Aile Hekimleri ve sağlık çalışanlarının bir araya geldiği miting, Elazığ depremi, Van çığ felaket, İstanbul uçak kazasında hayatını kaybedenler, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz ile Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Mitingde bir konuşma yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen Elazığ Depremi, Van çığ felaket ve İstanbul uçak kazasında yaralananlara acil şifa, yaşamını yitirenlere Sezen ayrıca İdlib'de vefat eden şehitlerimizi de anarak Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen



Özlem Sezen meslektaşlarına, “Ülkemizin 81 ilinden binlercemiz buraya akın etti. Bu tablo bizim sağlıklı geleceğimizin teminatıdır, umudun fotoğrafıdır, sizlerle gurur duyuyorum ”diye seslenerek konuşmasına başladı.

Sezen; “Hep birlikte hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddeti ortadan kaldıracağız. Sağlık çalışanını hedef gösteren kötü dili düzeltmek adına çalışacağız. Hekimler ve sağlık bölgesinde üzerinde haksızca yapılan tüm idari baskıları yıkacağız. Abartılı ve içi boş hasta memnuniyeti baskısına izin vermeyeceğiz. Sağlık için haklarını alacak, buna inanıyoruz ”dedi.

“Cezaların caydırıcılıktan uzak olması, hak kayıplarımızın onu geçen gün derinleşmesi göz ardı edilmiştir. Her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Daha kaç sağlık çalışanı ölecek? Darp edilecek? Bıçak kemiğe dayandı ve deldi de geçti artık. Sağlıkta etkin ve caydırıcı bir şiddet yasası istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddetin; insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmasını istiyoruz. Şiddet uygulayanların rehabilitasyonunu, tedavisini istiyoruz. İyi hal indirimleri, para cezalarını değil somut adımınızı bekliyoruz ”

Ankara Anıtpark'ta toplanan Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları daha sonra Anıtkabir'i Ziyaret ederek Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı.