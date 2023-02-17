Aileleri enkaz altında can veren çocuklar için Diyanet'ten skandal fetva





Arap toplumlarının en sapkın en ahlaksız dönemleri için verilen fetvaları, Türk töre ve geleneklerine, Cumhuriyet'in uygarlaşma yolunda önemli aşamalar kaydeden Türkiye'sine uyarlamaya kalkan Diyanet, yüreğimiz yanarken tarihin en büyük skandallarından birine imza attı.

Enkaz altında kalmış anne babalarının derin acısı içinde kıvranan çocuklara Türk halkı ve devleti sahip çıkmaya çalışırken Diyanet'in geride kalan çocuklar için internet üzerinden bir vatandaşın sorusuna verdiği fetva niteliğinde cevap ortalığı karıştırdı. İnsanlar annesiz babasız çocukları evlat edinerek sahip çıkmak isterken diyanet arap bedevilerin islam öncesi sapkınlıklarını devam ettirmesini engellemek için verilen fetvalara savundu.

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli ???????????? (@fatihaltayli) February 17, 2023

Daha önce çocuk evliliklerine de fetva veren diyanetin verdiği fetvada anne baba acısını yüreklerinin derinliklerinde hisseden çocuklara merhametle yaklaşmak, acılarını hafifletecek tavsiyeler yerine "Evlenmek Caizdir" mesajı verdi.

Diyanet gelen yoğun tepki üzerine verdiği fetvayı sitesinden silmek zorunda kalırken çok sayıda gazeteci, öğretim üyesi ve binlerce vatandaş kurumu eleştiri yağmuruna tuttu.

REFAKETSİZ VE KİMSESİZ ÇOCUKLARLA EVLENMEK!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tespit edilen refakatsiz ve kimsesiz çocuklara yönelik tartışmalar sürerken, Diyanet’ten dikkat çeken bir fetva geldi. Fetvada, İslam’da evlat edinme müessesesinin bulunmadığı, bu nedenle evlat edinilen çocuğun, evlatlık alan kişinin soyuna kaydedilmesinin caiz olmadığı belirtilirken, evlatlık ile evlat edinen arasında evlenme engelinin de bulunmadığı aktarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bini aşkın refakatsiz ve kimsesiz çocuk tespit edildi.

e-Devlet üzerinden koruyucu aile olmak için yaklaşık 300 bin başvuru yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise deprem bölgesindeki çocuklar özelinde henüz koruyucu aile uygulamasını başlatılmadığını duyurdu.

Durum kamuoyundaki güncelliğini korurken, Diyanet’in de dahil olduğu ortaya çıktı. Diyanet’in dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK), 12 Şubat’ta depremzede çocukların evlat edinilip edinilmeyeceğine yönelik fetva verdi.

‘CAİZ DEĞİL’

“Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?” sorusuna verilen fetvada, sevgiye, şefkate ve korunmaya muhtaç kimsesiz çocukların topluma kazandırılmalısı gerektiği kaydedildi.

“Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukukî birtakım sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesi kabul edilmiş değil” denilen fetvada, “Buna göre, evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine evlat edinenlerin nesebine (soyuna) kaydedilmesi de caiz değil” ifadeleri kullanıldı. Evlatlık çocuklara vasiyet yoluyla mal bırakılabildiği ancak mirasçılık konusunun söz konusu olmadığı kaydedilen fetvada, “Mahremiyet ile ilgili dinî kayıt ve şartlara riayet etmek kaydıyla çocuğu olmayan ailelerin kimsesiz çocukları büyütmek üzere yanlarına almalarında bir sakınca görülmemektedir. Ancak bu davranış, evlat edinme olarak algılanmamalı ve aralarında mirasçılık cereyan etmemelidir” denildi.

‘ÖZ ÇOCUK GİBİ DEĞİL’

DİYK’in 2017’de “Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?” sorusuna verilen bir fetvası da bulunuyor. Bu fetvada da evlatlık müessesesinin olmadığı vurgulanırken, “İslam’ın tavsiyesi; koruma altına almak, bakmak, büyütmek, ihtiyaçlarını karşılamak, hukuk ve helal-haram kuralları bakımından ona öz çocuk gibi değil, bir din kardeşi gibi muamele etmektir” ifadeleri yer alıyor.

'EVLATLIKLA EVLENMEK DÜŞÜNÜLÜR MÜ?'

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, fetvaya tepki gösterdi. “Evlat edinme müessesesinin olması zaten mümkün değil. Diğer müesseseler de yok. Hangisi kurumsal olarak vardı da evlatlık müessesesi aranıyor? Hazreti Muhammed’in evlat edindiğini biliyoruz” diyen Filiz, “evlilik” vurgusuna ilişkin ise “İslam dini maddi, biyolojik, soy birliğinden çok manevi birliğe, yakınlığa dayanır. Niye evlilik öne sürülüyor? Son derece yanlış. Evlatlıkla evlenmek zaten Türk kültüründe yok. İslam dininle de alakası yok. Evlatlık kavramı zaten evliliğe engel” ifadelerini kullandı. Filiz, şunları kaydetti:

“Arap örf ve adetlerine göre hüküm verecek olursak, soy bağı olmayan herkesle evlenmek caiz olur. ‘Yakın arkadaşımla, komşumla kan bağım yok, her an herkesle evlenebilirim’ anlayışı yerleşir. Böyle durumda ne dostluk ne sosyal dayanışma ne insanlık kalır. İstismara açık bir fetva. Küçük yaşta evlatlık alınan birisiyle evlenmeyi düşünmek mümkün mü? İslam dinini Arap örf ve adetleriyle izah ederek, ırkçı bir şeriatçılığa yöneliyorlar. Diyanet’in algısı yanlış. Yanlış zamanda yanlış bir fetva.”