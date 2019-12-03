AK Parti'den 60 bin kişi istifa etti

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılmasının ardından teşkilat içinde istifa fırtınası estiği ortaya çıktı.



Ak Parti'den istifa ederek yeni siyasal parti kurma hazırlıklarını devam ettiren Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın ayrılığının ardından en az 60 bin kişinin AKP ile yollarını ayırdığı bildirildi. AK Parti'den istifa edenlerin 1 milyon kişiyi bulduğunu öne süren Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, parti içinde Ahmet Davutoğlu'na yönelik öfkenin daha yüksek olduğunu söyledi.



Yeni partilerin Türk siyasi hareketindeki yerinin tartışıldığı TV programında, Babacan ve Davutoğlu hareketi masaya yatırıldı. HaberTürk kanalında Veyis Ateş'in yönettiği Gündem Programı'nda yeni Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin Ak Parti'de daha büyük tepkiye neden olduğunu söyledi.

Programda bu konuda bilgilerini anlatan Zeyrek şunları söyledi; Ahmet Davutoğlu Milli Görüş çizgisini takip edecek gibi duruyor. Milli Görüş çizgisinin iktidara gelebileceğini öngörüyor. AK Parti ile Davutoğlu'nun daha fazla ilişkisi var. Özellikle milletvekilleri ve teşkilat tabanına daha fazla ilişki içindeler, bu yüzden AK Parti'den Davutoğlu'na tepki daha yüksek.



İZLENİYORUZ, GÖZLENİYORUZ

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin yeni genel merkezini ziyaret ettiğini söyleyen Zeyrek şu bilgileri verdi; 'İzni olmadığı için adını şu an açıklayamayacağım bir yetkili, Davutoğlu hareketinin AK Parti tarafından yakından izlendiğini hatta 'İzleniyoruz gözleniyoruz' dediğini aktardı.

Davutoğlu'nun kuracağı partinin genel merkez binası son derece hareketli olduğunu söyleyen Zeyrek 'Özellikle Babacan'ın Fatih Altaylı'nın programına katılmasının ardından Ak Parti'de büyük rahatsızlık olduğu aşikar. Ancak daha çok Davutoğlu hareketi AK Parti içinde büyük tepkiye neden oluyor. Davutoğlu'nun daha çok AKP tabanından oy alacağı öngörülüyor" dedi.