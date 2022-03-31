Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesimi başladı

Son dakika Akbelen, çevreciler duyurdu, Akbelen'de zeytin ağaçlarının kepçelerle sökümü başladı!

31 Mart 2022 Perşembe 12:48
Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesimi başladı

Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesimi başladı

Türkiye gıda fiyatlarında yaşanan yüksek enflasyonu tartışırken, hükümetin madencilere kanunla verdiği zeytinliklere kepçeler bugün girmeye başladı. Ekolojist Avukat Arif Ali Cangı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanında YK Enerji Şirketi tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesine başlandığını duyurdu.

Ekolojist Avukat Arif Ali Cangı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de aylardır köylülerin korumak için nöbet tuttuğu Akbelen ormanında, zeytin ağaçlarının YK enerji tarafından sökülmeye başlandığını duyurdu.

Cangı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Danıştay 8. Daire bir türlü yürütmeyi durdurma kararını vermedi. YK Enerji Şirketi de bunu fırsat bildi, İkizköy'de zeytinleri sökmeye kalkıştı.Yasaya açıkça aykırı bu işe kim izin verdi? İzin verenlerin, göz yumanların idari ve cezai sorumlulukları olacaktır. Yasa çok açık "Zeytincilik sahaları daraltılamaz", gerekçesi ne olursa olsun zeytinler"izinsiz kesilemez, sökülemez" dedi.

İkizköylüler, 35 bin zeytin ağacının kömür enerjisi için yok edilmeye çalışıldığını belirterek aylardır ormanlarını korumak için nöbet tutuyor.

Zeytinlikler celladını bekliyor | Dozerler, kepçeler, talana hazır
Zeytinlikler celladını bekliyor | Dozerler, kepçeler, talana hazır
350 bin kişi ölmez ağaç için imza verdi | Zeytinime Dokunma
350 bin kişi ölmez ağaç için imza verdi | Zeytinime Dokunma
Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor
Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor
Zeytin sütü kilosu 600 liraya çıktı, talep yağıyor
Zeytin sütü kilosu 600 liraya çıktı, talep yağıyor
Zeytin ve zeytinyağı sektörü sürdürülebilirlik için buluştu
Zeytin ve zeytinyağı sektörü sürdürülebilirlik için buluştu
Zeytinlikte mermer ocağına yargı freni
Zeytinlikte mermer ocağına yargı freni
Zeytin ağaçları davayı kazandı
Zeytin ağaçları davayı kazandı
Zeytin ve zeytinyağı ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu
Zeytin ve zeytinyağı ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu
Anahtar Kelimeler:
ZeytinlikAkbelen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerebatan Sarnıcı'nın girişine el konuldu
Yerebatan Sarnıcı'nın girişine el konuldu
Akhisar'da Atatürk fotoğraflarına saldırı
Akhisar'da Atatürk fotoğraflarına saldırı
Tarlalar kömür ocağı ilan edildi, üreticiler tepki gösterdi
Tarlalar kömür ocağı ilan edildi, üreticiler tepki gösterdi
Yunus balıkları sahile vurdu | Ölüm nedenleri araştırılıyor
Yunus balıkları sahile vurdu | Ölüm nedenleri araştırılıyor
Boğaz'da mayın kabusu | Gece seyir daha büyük risk taşıyor
Boğaz'da mayın kabusu | Gece seyir daha büyük risk taşıyor
Ukrayna'dan Boğaz'a mayın akıntısı | Balık avı yasaklandı
Ukrayna'dan Boğaz'a mayın akıntısı | Balık avı yasaklandı
İstanbulkart denetimi | 8 bin usulsüz kullanım ortaya çıkarıldı
İstanbulkart denetimi | 8 bin usulsüz kullanım ortaya çıkarıldı
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Hastanede arbede sonrası işler karıştı | Soruşturma açıldı
Hastanede arbede sonrası işler karıştı | Soruşturma açıldı
Bize Hayat Veren Ormanları ve Suyu Yaşatalım
Bize Hayat Veren Ormanları ve Suyu Yaşatalım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim