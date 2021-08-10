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Akbelen Ormanı'nda vatanşlar sürüklenerek çıkarıldı

Milas'ta Akbelen Ormanı’nda yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağaç kesilirken, gece saatlerinde jandarma direniş alanında nöbet tutan halkı zorla çıkardı.

10 Ağustos 2021 Salı 09:34
Akbelen Ormanı'nda vatanşlar sürüklenerek çıkarıldı

Akbelen Ormanı'nda vatanşlar sürüklenerek çıkarıldı


Vatandaşın orman yangını nöbeti, aynı bölgede linyit çıkarmaya hazırlanan şirketin hışmına uğradı. Muğla Valiliği, nöbet tutan vatandaşları alandan çıkarmak için bölgeye jandarma gönderdi.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı nöbet tutan halka jandarma müdahale etti. Gece yarısı gelen jandarma, direnenleri alandan zorla çıkarırken barikat kurdu.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi yangınlara rağmen 25 gündür devam ediyor.

Dün yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağacın kesildiği Akbelen Ormanı’nda bugün ise jandarma direniş alanın boşatılmasını istedi.

Gece saatlerinde nöbet tutan yurttaşlar alandan zorla sürüklenerek çıkarıldı. Kendini ağaca bağlayan Füsun Kayra, Akbelen Ormanlarına destek çağrısında bulundu.
 

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