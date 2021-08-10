Akbelen Ormanı'nda vatanşlar sürüklenerek çıkarıldı
Vatandaşın orman yangını nöbeti, aynı bölgede linyit çıkarmaya hazırlanan şirketin hışmına uğradı. Muğla Valiliği, nöbet tutan vatandaşları alandan çıkarmak için bölgeye jandarma gönderdi.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi yangınlara rağmen 25 gündür devam ediyor.
Dün yangın önleme bahanesiyle yaklaşık 100 ağacın kesildiği Akbelen Ormanı’nda bugün ise jandarma direniş alanın boşatılmasını istedi.
Gece saatlerinde nöbet tutan yurttaşlar alandan zorla sürüklenerek çıkarıldı. Kendini ağaca bağlayan Füsun Kayra, Akbelen Ormanlarına destek çağrısında bulundu.