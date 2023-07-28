Akbelen Ormanı'nın içinden geçen şirket patronu doğa hayranı çıktı



İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji, linyit kömürü için katliam yapmaya devam ediyor. Köylülerin direnişi sürerken; doğa katliamcısı Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Şubesi'nin üyesi olduğu ortaya çıktı. Vakıf, Özdemir için harekete geçti.

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı günlerdir sürerken, katliama engel olmak isteyen halka ise kolluk güçleri sert müdahalede bulunuyor.

'ÇEVRECİ' ÇIKTI

Son olarak maden sahasını genişletmek için ağaç kesimi gerçekleştiren Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Şubesi'nin (WWF Türkiye) Mütevelli Heyeti üyesi olduğu ortaya çıktı.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'nin önde gelen patronlarından Nihat Özdemir'in kızı olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in WWF Türkiye'nin mütevelli heyeti üyesi olmasının ortaya çıkmasının ardından vakıf bir açıklama yayımladı.

Vakıfın açıklamasında Ebru Özdemir’in "profesyonel faaliyetlerinin vakfın ilkeleri ile uyuşmadığı", Özdemir’in mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Vakfın açıklamasında "Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in profesyonel faaliyetlerinin vakfımızın ilkeleri ile uyuşmaması ve vakıf tüzüğümüze aykırı olması sebebiyle mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemleri devam etmektedir WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak İkizköy-Akbelen Ormanı’nda sürmekte olan maden sahası açma çalışmalarına karşı, sivil toplum paydaşları ve yöre halkının verdiği mücadelenin yanındayız. Maden sahası açma faaliyetlerinin acilen sona erdirilmesi için yetkililerden taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan WWF Türkiye'nin mütevelli heyetinde Ömer Koç, Faruk Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı gibi önde gelen patronlar yer alıyor.