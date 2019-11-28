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Akçakale'de terörist saldırı, 2 şehidimiz var

Türkiye Suriye sınırında karakola düzenlenen roketli saldırı sırasında iki askerin şehit düştüğü açıklandı.

Akçakale'de terörist saldırı, 2 şehidimiz var

Türkiye Suriye sınırında karakola düzenlenen roketli saldırı sırasında iki askerin şehit düştüğü açıklandı.

28 Kasım 2019 Perşembe 10:13
Akçakale'de terörist saldırı, 2 şehidimiz var

Akçakale'de terörist saldırı, 2 şehidimiz var

Terör örgütü yandaşları, Suriye sınırında Akçakale'de sınır karakoluna roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 2 askerimiz şehit düştü.

Türkiye Suriye sınırında karakola düzenlenen roketli saldırı sırasında iki askerin şehit düştüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 
27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale’de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MİT OPERASYONUYLA ÖLDÜRÜLDÜ


Bu arada kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Irak'ın Sincar kentinde  üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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