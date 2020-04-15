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Akdeniz'de deprem | Adana ve Hatay sallandı

Hatay'da sabaha karşı meydana gelen deprem fırtınası korkutuyor. Gece yarısı başlayan sarsıntılar halen devam ediyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:30
Akdeniz'de deprem | Adana ve Hatay sallandı

Akdeniz'de deprem | Adana ve Hatay sallandı

Hatay'da sabaha karşı meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor. Gece yarısı saat 01.37'de meydana gelen depremin ardından sabah saat 20.40 ve 11.18'de iki yeni sarsıntı hissedildi


Akdeniz beşik gibi sallanıyor. Hatay açıklarından meydana gelen depremler Adana'ya kadar olan sahil bölgesinde hissediliyor. Gece saat 01.37'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Hatay - İdlib açıklarında iki yeni deprem daha kaydelidi.


Denizin 13 ve 8 KM derinliğinde oluşan depremler vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.Saat 10.40'ta Hatay Yayladağı açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Deprem Adana ve Mersin olmak üzere bölgenin birçok merkezin hissedildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem saat 11.18'de meydana geldi. Deprem Hatay başta olmak üzere Mersin'e kadar uzanan sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.04.15 11:18:35  35.8190   35.5013       13.8      -.-  4.6  4.5   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 10:40:01  35.6978   35.5507        8.7      -.-  4.8  4.7   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 09:40:15  40.1345   27.2973        5.2      -.-  2.8  -.-   SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2020.04.15 09:11:06  39.1100   27.8232        7.1      -.-  2.4  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.15 09:08:42  38.4668   39.0412       16.7      -.-  1.7  -.-   OKSUZUSAGI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.04.15 07:01:54  37.3812   35.3818        6.2      -.-  2.2  -.-   TUMENLI-KARAISALI (ADANA)                         İlksel
2020.04.15 06:50:45  37.9392   28.6092        5.1      -.-  1.9  -.-   KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN)                          İlksel
2020.04.15 06:38:00  35.8520   35.4697        5.6      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 06:21:20  36.9488   28.0960        6.3      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.04.15 05:58:15  35.4870   29.6677       62.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 05:35:35  35.8610   35.5473       17.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 05:24:43  36.9635   30.6113       27.2      -.-  1.1  -.-   DUACI-KEPEZ (ANTALYA)                             İlksel
2020.04.15 05:09:29  38.9952   27.8455        9.4      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.15 05:05:46  38.3380   38.6942       16.5      -.-  2.2  -.-   ERDEMLI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.04.15 04:44:05  39.6873   38.6955        1.9      -.-  2.1  -.-   KARACA-KEMAH (ERZINCAN)                           İlksel
2020.04.15 04:35:30  36.0368   35.4818        7.3      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 04:24:37  39.3937   26.0423        9.5      -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2020.04.15 04:23:47  38.3998   39.3033       17.3      -.-  1.2  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2020.04.15 03:51:58  35.8137   35.6250       22.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 03:51:14  38.3565   38.8043       22.8      -.-  1.7  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2020.04.15 03:50:10  39.2232   29.6517        5.0      -.-  1.4  -.-   HACIKEBIR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                   İlksel
2020.04.15 03:45:39  38.2433   38.7320        5.0      -.-  1.4  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.04.15 03:05:38  38.3615   38.7387        8.5      -.-  1.7  -.-   IKIZPINAR-KALE (MALATYA)                          İlksel
2020.04.15 02:47:59  38.3852   38.6635       14.3      -.-  2.1  -.-   KIYICAK-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.04.15 02:40:59  35.9373   35.4697        5.2      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 02:26:37  38.3760   39.2027        8.0      -.-  1.6  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.15 02:17:21  39.0160   27.8898        5.2      -.-  1.6  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.04.15 02:07:37  38.3318   38.9205       15.5      -.-  1.2  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel
2020.04.15 01:47:54  35.9990   35.4208        8.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 01:37:53  35.7262   35.5680        9.6      -.-  4.2  4.0   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2020.04.15 01:37:54)
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