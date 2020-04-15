Akdeniz'de deprem | Adana ve Hatay sallandı

Hatay'da sabaha karşı meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor. Gece yarısı saat 01.37'de meydana gelen depremin ardından sabah saat 20.40 ve 11.18'de iki yeni sarsıntı hissedildi

Akdeniz beşik gibi sallanıyor. Hatay açıklarından meydana gelen depremler Adana'ya kadar olan sahil bölgesinde hissediliyor. Gece saat 01.37'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Hatay - İdlib açıklarında iki yeni deprem daha kaydelidi.



Denizin 13 ve 8 KM derinliğinde oluşan depremler vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.Saat 10.40'ta Hatay Yayladağı açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Deprem Adana ve Mersin olmak üzere bölgenin birçok merkezin hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem saat 11.18'de meydana geldi. Deprem Hatay başta olmak üzere Mersin'e kadar uzanan sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi.