Akdeniz'de deprem | Adana ve Hatay sallandı
Hatay'da sabaha karşı meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor. Gece yarısı saat 01.37'de meydana gelen depremin ardından sabah saat 20.40 ve 11.18'de iki yeni sarsıntı hissedildi
Akdeniz beşik gibi sallanıyor. Hatay açıklarından meydana gelen depremler Adana'ya kadar olan sahil bölgesinde hissediliyor. Gece saat 01.37'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Hatay - İdlib açıklarında iki yeni deprem daha kaydelidi.
Denizin 13 ve 8 KM derinliğinde oluşan depremler vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.Saat 10.40'ta Hatay Yayladağı açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Deprem Adana ve Mersin olmak üzere bölgenin birçok merkezin hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem saat 11.18'de meydana geldi. Deprem Hatay başta olmak üzere Mersin'e kadar uzanan sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.04.15 11:18:35 35.8190 35.5013 13.8 -.- 4.6 4.5 AKDENIZ İlksel
2020.04.15 10:40:01 35.6978 35.5507 8.7 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel
2020.04.15 09:40:15 40.1345 27.2973 5.2 -.- 2.8 -.- SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.04.15 09:11:06 39.1100 27.8232 7.1 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.15 09:08:42 38.4668 39.0412 16.7 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
2020.04.15 07:01:54 37.3812 35.3818 6.2 -.- 2.2 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2020.04.15 06:50:45 37.9392 28.6092 5.1 -.- 1.9 -.- KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2020.04.15 06:38:00 35.8520 35.4697 5.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 06:21:20 36.9488 28.0960 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.15 05:58:15 35.4870 29.6677 62.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 05:35:35 35.8610 35.5473 17.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 05:24:43 36.9635 30.6113 27.2 -.- 1.1 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2020.04.15 05:09:29 38.9952 27.8455 9.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.15 05:05:46 38.3380 38.6942 16.5 -.- 2.2 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 04:44:05 39.6873 38.6955 1.9 -.- 2.1 -.- KARACA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2020.04.15 04:35:30 36.0368 35.4818 7.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 04:24:37 39.3937 26.0423 9.5 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.15 04:23:47 38.3998 39.3033 17.3 -.- 1.2 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.15 03:51:58 35.8137 35.6250 22.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 03:51:14 38.3565 38.8043 22.8 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 03:50:10 39.2232 29.6517 5.0 -.- 1.4 -.- HACIKEBIR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2020.04.15 03:45:39 38.2433 38.7320 5.0 -.- 1.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 03:05:38 38.3615 38.7387 8.5 -.- 1.7 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 02:47:59 38.3852 38.6635 14.3 -.- 2.1 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 02:40:59 35.9373 35.4697 5.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 02:26:37 38.3760 39.2027 8.0 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.15 02:17:21 39.0160 27.8898 5.2 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.15 02:07:37 38.3318 38.9205 15.5 -.- 1.2 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 01:47:54 35.9990 35.4208 8.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 01:37:53 35.7262 35.5680 9.6 -.- 4.2 4.0 AKDENIZ REVIZE01 (2020.04.15 01:37:54)