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Akdeniz'in sıcaklığı Toros'lara ulaşmadı

Burası yaz aylarının en sıcak bölgesi Akdeniz. Serinliği ve yaylalarıyla ünlü Toros dağlarında karlar henüz kalkmadı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:43
Akdeniz'in sıcaklığı Toros'lara ulaşmadı

Akdeniz'in sıcaklığı Toros'lara ulaşmadı


Türkiye yaz mevsimine hazırlanırken, sıcak havaları ile ünlü Akdeniz'in yüksek kesimlerinde metrelerde yükseklikteki karlar görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Toros Dağları'nın zirvelerinden kar fotoğrafı paylaşarak, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.


Antalya, güneşi ve deniziyle sahil kenti olmasının yanı sıra Toros Dağları'nın zirvelerindeki farklı havasıyla da dikkat çekiyor. Kentin sahil kesimlerinde yaşayanlar, kar görmezken, kuzey kesimlerde ise Doğu ve Güneydoğu'daki gibi kar tutan sarp dağlık alanlar yer alıyor. Özellikle Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin bulunduğu bölgelerde kışın yağan kar, bazı bölgelerde yaz aylarında bile erimiyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş'un Söbüçimen Yaylası'nda karla kaplı yoldan fotoğraflar paylaştı. Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.

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Toros DağlarıToros
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