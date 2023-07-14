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Akdeniz kıyılarını Cerbesurs sıcakları vuracak

Küresel iklim  değişikliği tartışmaları sürerken, Avrupa başta olmak üzere Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler için tarihin en sıcak hava akımı uyarısı geldi

14 Temmuz 2023 Cuma 11:16
Akdeniz kıyılarını Cerbesurs sıcakları vuracak

Akdeniz kıyılarını Cerbesurs sıcakları vuracak


Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler için çok sayıda ülke tarihin en sıcak yaz günleri uyarısı yapıldı. Sicilya ve Sardunya adalarında hava sıcaklıkları 48 dereceye kadar yükselecek. Cerberus adı verilen yeni sıcak hava dalgası Akdeniz'de kıyısı bulunan Afrika, Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin güney ve batı bölümlerini de etkisi altına alması bekleniyor. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde geçtiğimiz yıl sıcak hava dalgası yüzünden 60 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı yeni verilere göre, önümüzdeki günlerde Akdeniz kıyılarının "Cerberus" adlı bunaltıcı sıcakların etkisine gireceği ve üç yılın ardından Avrupa'da yeniden sıcaklık rekorunun kırılacağı kaydedildi.


Avrupa'daki aşırı sıcaklıklar, rekor kıran küresel sıcaklıkları takip ediyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) verilerine göre, Avrupa'nın önümüzdeki günlerde yeni bunaltıcı sıcakların etkisine gireceği belirtildi.

Anti-siklon (yüksek basınç alanı) etkisindeki, "Cerberus" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının özellikle Akdeniz kıyılarını hedef alacağı bildirildi.

ESA, "İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya büyük bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya, Sicilya ve Sardunya adalarında sıcaklıklar 48 derece civarına yükselecek ve muhtemelen Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklara ulaşacak" açıklamasında bulundu.

YENİ SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanları, Avrupa için yeni bir sıcaklık rekoru beklerken, Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklık üç yıl önce (11 Ağustos 2021) İtalya'nın Florida kentinde yaşanmıştı.

48.8 derece ölçülen Florida kentindeki sıcaklık rekorunun, önümüzdeki günlerde yeniden kırılabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanı Benjamin Koetz, "Bu yıl El Niño ile daha da güçlenen küresel ısınma gıda üretimini, su mevcudiyetini ve sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Bu değişikliklere doğru bir şekilde uyum sağlamak için, Copernicus programının sağladığı, eyleme geçirilebilir çözünürlüğe sahip zamanında bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

60 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nature Medicine dergisinde kısa süre önce yayınlanan bir araştırmaya göre, geçen yıl Avrupa genelinde yaşanan yaz sıcak dalgaları nedeniyle 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı en yüksek İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldü.

Bu yazın muhtemelen daha kötü geçeceği belirtilirken, Kızıl Haç, Avrupa'daki vatandaşları ve turistleri son derece dikkatli olmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı.

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