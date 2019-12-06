Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü

Küçük bir neden kavga etmeye kan dökmeye yetiyor. Arkadaşlar arasında kurulan whatsapp grubundan bir kişinin çıkarılması yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin hastanelik olduğu kavga sonrası 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde, öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda üniversite öğrencisi Ferhat Z. (21) bacağından bıçaklandı. Olayla ilgili 4 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Edinilen ilk bilgilere göre tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken üniversite öğrencisi Ferhat Z. (21),sol bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferhat Z. tedavi altına alındı.



POLİS 4 ÖĞRENCİYİ GÖZALTINA ALDI

Tedaviye alınan Ferhat Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Ferhat Z.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 4 öğrenciyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalayıp, gözaltına aldı.