Akhisar, Antalya ve Pötürge'de deprem





Türkiye gece yarısından itibaren adeta deprem fırtınasına tutuldu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Van Başkale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem 9 can alırken, saat 15.40'da Manisa Akhisar ilçesi yakınlarında 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akhisar Karabörklü köyü yakınlarında kaydedilen deprem 8.6 KM derinlikte oluştu. Manisa başta olmak üzere İzmir, Aydın, Balıkesir ve Bursa'da hissedilen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Depremin hasara neden olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi ulaşmadı.



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.23 15:46:27 39.0942 27.8327 8.7 -.- 3.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.23 15:40:17 38.9967 27.8718 8.6 -.- 4.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.23 15:35:22 36.3523 29.5200 58.1 -.- 3.1 3.0 CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.02.23 15:23:12 38.2747 38.8478 2.4 -.- 3.0 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.23 15:06:52 38.4403 44.3842 9.1 -.- 2.8 -.- TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 14:57:55 38.4002 44.4877 7.5 -.- 3.3 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2020.02.23 14:57:55)

2020.02.23 14:36:39 38.5092 44.4080 16.9 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 14:08:40 38.3937 44.3630 12.1 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 14:01:05 38.3487 44.4667 7.4 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 13:50:59 38.4903 44.3495 7.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE - IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 13:31:09 38.3615 44.4735 7.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 13:29:36 38.3773 44.4628 10.5 -.- 3.8 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 13:25:40 38.3038 44.3963 4.7 -.- 4.0 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 13:06:08 38.3788 44.4105 5.8 -.- 4.0 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 12:48:23 38.3605 44.4623 5.0 -.- 4.5 4.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 12:06:54 39.1050 27.8357 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.23 11:31:34 38.9838 27.8882 3.7 -.- 3.2 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.23 11:28:50 38.2398 44.5068 8.6 -.- 3.2 3.3 TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 11:21:57 38.4048 44.4420 9.4 -.- 2.9 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 11:12:15 38.4278 44.2932 8.1 -.- 2.9 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 10:55:49 38.4287 44.5838 10.4 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 10:50:49 38.2945 44.4418 4.6 -.- 4.0 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 10:16:09 38.4510 44.4087 8.8 -.- 3.6 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 09:27:43 39.0137 27.8433 4.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.23 09:22:54 38.2203 44.5003 5.0 -.- 2.9 -.- TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 09:16:41 38.3518 44.5055 3.2 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 09:00:20 38.1250 44.6190 5.0 -.- 3.1 -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 08:52:59 38.3582 44.4550 5.0 -.- 5.8 5.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.02.23 08:42:28 38.2905 44.5100 7.2 -.- 3.3 -.- TÜRKiYE -iRAN SINIR BÖLGESi İlksel

2020.02.23 01:26:39 37.3927 31.4812 5.0 -.- 4.6 4.5 DEREBUCAK (KONYA) İlksel