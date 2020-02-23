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Akhisar, Antalya ve Pötürge'de deprem

Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Manisa Akhisar ilçesinde Karabörklü'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydelidi.

23 Şubat 2020 Pazar 16:07
Akhisar, Antalya ve Pötürge'de deprem

Akhisar, Antalya ve Pötürge'de deprem



Türkiye gece yarısından itibaren adeta deprem fırtınasına tutuldu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Van Başkale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki deprem 9 can alırken, saat 15.40'da Manisa Akhisar ilçesi yakınlarında 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akhisar Karabörklü köyü yakınlarında kaydedilen deprem 8.6 KM derinlikte oluştu. Manisa başta olmak üzere İzmir, Aydın, Balıkesir ve Bursa'da hissedilen deprem vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. 
Depremin hasara neden olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi ulaşmadı.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.02.23 15:46:27  39.0942   27.8327        8.7      -.-  3.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 15:40:17  38.9967   27.8718        8.6      -.-  4.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 15:35:22  36.3523   29.5200       58.1      -.-  3.1  3.0   CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2020.02.23 15:23:12  38.2747   38.8478        2.4      -.-  3.0  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.02.23 15:06:52  38.4403   44.3842        9.1      -.-  2.8  -.-   TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI                       İlksel
2020.02.23 14:57:55  38.4002   44.4877        7.5      -.-  3.3  3.3   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        REVIZE01   (2020.02.23 14:57:55)
2020.02.23 14:36:39  38.5092   44.4080       16.9      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 14:08:40  38.3937   44.3630       12.1      -.-  3.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 14:01:05  38.3487   44.4667        7.4      -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 13:50:59  38.4903   44.3495        7.0      -.-  3.3  -.-   TURKIYE - IRAN SINIR BOLGESI                      İlksel
2020.02.23 13:31:09  38.3615   44.4735        7.0      -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 13:29:36  38.3773   44.4628       10.5      -.-  3.8  -.-   TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi                      İlksel
2020.02.23 13:25:40  38.3038   44.3963        4.7      -.-  4.0  -.-   TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi                        İlksel
2020.02.23 13:06:08  38.3788   44.4105        5.8      -.-  4.0  -.-   TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi                      İlksel
2020.02.23 12:48:23  38.3605   44.4623        5.0      -.-  4.5  4.5   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 12:06:54  39.1050   27.8357        5.0      -.-  2.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 11:31:34  38.9838   27.8882        3.7      -.-  3.2  3.1   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 11:28:50  38.2398   44.5068        8.6      -.-  3.2  3.3   TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi                      İlksel
2020.02.23 11:21:57  38.4048   44.4420        9.4      -.-  2.9  -.-   TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi                      İlksel
2020.02.23 11:12:15  38.4278   44.2932        8.1      -.-  2.9  -.-   TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi                      İlksel
2020.02.23 10:55:49  38.4287   44.5838       10.4      -.-  3.2  3.4   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 10:50:49  38.2945   44.4418        4.6      -.-  4.0  -.-   TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi                        İlksel
2020.02.23 10:16:09  38.4510   44.4087        8.8      -.-  3.6  -.-   TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi                        İlksel
2020.02.23 09:27:43  39.0137   27.8433        4.4      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 09:22:54  38.2203   44.5003        5.0      -.-  2.9  -.-   TÜRKiYE - iRAN SINIR BÖLGESi                      İlksel
2020.02.23 09:16:41  38.3518   44.5055        3.2      -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:00:20  38.1250   44.6190        5.0      -.-  3.1  -.-   TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi                        İlksel
2020.02.23 08:52:59  38.3582   44.4550        5.0      -.-  5.8  5.8   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 08:42:28  38.2905   44.5100        7.2      -.-  3.3  -.-   TÜRKiYE -iRAN SINIR BÖLGESi                       İlksel
2020.02.23 01:26:39  37.3927   31.4812        5.0      -.-  4.6  4.5   DEREBUCAK (KONYA)                                 İlksel

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