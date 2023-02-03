Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, Pazar günü sabah 08:00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

03 Şubat 2023 Cuma 17:19
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı

AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk bir havanın etkisine girecek İstanbul’da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. İBB AKOM, sürücüleri ve yayaları muhtemel yağışı ile don olaylarına karşı uyardı. 

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C’ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3°C) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos vb.) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (15:00) sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. 

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.  

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, İBB Karla Mücadele Ekipleri hafta boyunca AKOM’un koordinasyonunda sahada olacak. Kent trafiği ve yağışlar 24 saat kameralarla denetlenerek kar yağan ve buzlanan ana yollara anında müdahale edilecek. Binlerce personel ve araçla sahada çalışacak İBB Ekipleri, teknolojik erken buzlanma uyarı sistemi verileri ışığında yollara gerekli müdahaleleri anında yapacak. Vatandaşlar da hava koşulları ve yağışlara karşı bilgilendirilecek.

İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor
İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor
İBB AKOM ve AKUT Vakfı'nın afet eğitimleri başladı
İBB AKOM ve AKUT Vakfı'nın afet eğitimleri başladı
AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi
AKUT Vakfı ve İBB AKOM'dan dev eğitim projesi
İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat
İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat
AKOM, Meteoroloji uyarmıştı | İstanbul'da yağmura dikkat
AKOM, Meteoroloji uyarmıştı | İstanbul'da yağmura dikkat
AKOM, İstanbul'u öğleden sonra için uyardı
AKOM, İstanbul'u öğleden sonra için uyardı
İBB vatandaşları uyardı | Yağmur ve serin hava geliyor
İBB vatandaşları uyardı | Yağmur ve serin hava geliyor
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Anahtar Kelimeler:
AKOMİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu
Alo Ben Metin Gelemiyorum | Metin Uca olayı böyle duyurdu
Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak
Sinan Ateş'in adı sokaklarda yaşayacak
İstanbul'da karla mücadelede akıllı sistem devrede
İstanbul'da karla mücadelede akıllı sistem devrede
Soylu | Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor
Soylu | Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor
CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
CHP ve İYİ Parti'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar
İstismar destekçilerine Ece Üner'den sert tepki | Utanmıyorlar
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler
Sinan Ateş'in ailesinden Semih Yalçın'a zehir zemberek sözler
Bilim insanından İstanbul için uyarı | 2 aylık su kaldı
Bilim insanından İstanbul için uyarı | 2 aylık su kaldı
28 Şubat davasında 2 komutan tahliye edildi
28 Şubat davasında 2 komutan tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim