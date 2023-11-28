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AKOM'dan fırtına ve yağmur uyarısı

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk, fırtına ve yağmurlu hava bugün İstanbul'da kendini yoğun olarak hissettirecek.

28 Kasım 2023 Salı 09:50
AKOM'dan fırtına ve yağmur uyarısı






AKOM'dan fırtına ve yağmur uyarısı

İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM verilerine göre akşam saat 22:00 ile yarın (Çarşamba) sabah 10:00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren bölgemize Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyacak olan sistem nedeni ile rüzgârın Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hâlihazırda kış değerlerinde (4-8°C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18°C) yükselmesi bekleniyor. 

Bu akşam saatleri (22:00) ila yarın (Çarşamba) sabah saatleri (10:00) arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. 

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Son Güncelleme: 28.11.2023 10:08
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