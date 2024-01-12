AKOM'dan gizli buzlanma uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da yağışların Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde yağması bekleniyor. Yağışların Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM’dan ayrıca yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı da geldi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta başına (Pazartesi) kadar 4-6 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, Çarşamba (dün) mola veren yağışların Cuma (Yarın) öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 °C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM’dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.