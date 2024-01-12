Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKOM'dan gizli buzlanma uyarısı

Meteorolojik verilere göre il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM’dan ayrıca yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı da geldi.

12 Ocak 2024 Cuma 09:12
AKOM'dan gizli buzlanma uyarısı






AKOM'dan gizli buzlanma uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da yağışların Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde yağması bekleniyor. Yağışların Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM’dan ayrıca yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı da geldi.

İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta başına (Pazartesi) kadar 4-6 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, Çarşamba (dün) mola veren yağışların Cuma (Yarın) öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. 

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 °C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM’dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BuzlanmaAKOM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın MİT paylaşımına fotoğraf düzenlemesi
Erdoğan'ın MİT paylaşımına fotoğraf düzenlemesi
Depremzede ikiz kardeşlere iftara atan müdür hakkında soruşturma
Depremzede ikiz kardeşlere iftara atan müdür hakkında soruşturma
Kar, fırtına, soğuklar Türkiye'yi etkisi altına alıyor
Kar, fırtına, soğuklar Türkiye'yi etkisi altına alıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan 'MOSSAD' ajanı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'MOSSAD' ajanı açıklaması
Murat Kurum'a TOKİ mağdurları şoku
Murat Kurum'a TOKİ mağdurları şoku
Marmara ve İstanbul için meteoroloji uzmanından uyanı
Marmara ve İstanbul için meteoroloji uzmanından uyanı
İzmir Aliağa'da korkutan deprem | İzmir 4.2 ile sallandı
İzmir Aliağa'da korkutan deprem | İzmir 4.2 ile sallandı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
Anadolu Ateşi, kiraladığı tarlaya çöküyor mu?
Anadolu Ateşi, kiraladığı tarlaya çöküyor mu?
Adana'nın dillere destan lezzetleri İstanbul'da
Adana'nın dillere destan lezzetleri İstanbul'da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim