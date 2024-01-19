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AKOM'dan hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

19 Ocak 2024 Cuma 11:29
AKOM'dan hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı






AKOM'dan hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı

Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak.  Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.

HAVA SOĞUYACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. 

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