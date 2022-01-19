

AKOM'dan İstanbul için 4 günlük karuyarısı geldi

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin AKOM'dan açıklama geldi. Özellikle Cuma gününden itibaren İstanbul ve çevresi için yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu. Doğan, "Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibarıyla İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek" dedi.



AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" dedi.

CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA İSTANBUL, YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Beklenen kar yağışı bugün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un kent genelinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava tahmin durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var. Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul'da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor” dedi.