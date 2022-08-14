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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgeasi'nin önemli bölümü yeni haftaya kuvvetli sağanak yağmurla girecek. AKOM, İstanbul genelinde yerel yağış sisteminin etkili olacağı uyarısında bulundu.

14 Ağustos 2022 Pazar 15:27
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı



İstanbul,  yeni haftaya kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında başlıyor. İl genelinde Pazartesi gece saatlerinde yaşanması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.  

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (06.00) etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar (18.00) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 15.08.2022 09:05
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