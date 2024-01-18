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AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün etkili olacak Lodos fırtınası nedeniyle İstanbulluları uyardı.

18 Ocak 2024 Perşembe 10:33
AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı






AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı

Cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle, havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri yaşanabileceği uyarısı yapıldı. AKOM ayrıca hafta sonu itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’da etkili olacağını açıkladı.

İstanbul’da güne 11 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Lodostan (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saatlerinden (21:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor. 

HAFTASONU SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta sonu itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

LODOSA DİKKAT

AKOM ayrıca Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen Lodos fırtınası nedeni ile havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb. hadiseler ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri yaşanabileceği uyarısı yaptı. Bu nedenle yatmadan önce mutlaka sobaların söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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