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AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı | Meteoroloji

Marmara Bölgesi ve İstanbul yarın yağmurlu hava sisteminin etkisi altında kalacak.

14 Nisan 2020 Salı 17:38
AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı | Meteoroloji

AKOM'dan İstanbul için yağışlı hava uyarısı 


İstanbul yarın Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu ve serin hava sisteminin etkisi altında kalacak. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın.


AKOM, Çarşamba günü (Yarın) sabah saatlerinden itibaren Balkanlardan gelen alçak basınç sistemiyle beraber serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceği konusunda İstanbulluları uyardı.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da orta kuvvette esen Lodos, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (Poyraz) bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 km/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDEN TÜM İSTANBUL’A YAYILACAK

Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, sıcaklıkların tekrar kademeli olarak artarak 18-20 dereceler civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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