Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKOM'dan sağanak uyarısı

İBB AKOM verilerine göre, öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:05
AKOM'dan sağanak uyarısı

AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-75km/s), 25°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların 5-8°C birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle beraber, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Öğle saatlerinden (12:00) itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra (15:00) il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerinde (22:00), serin havanın ise Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ile birlikte gelen soğuk hava nedeni ile kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabiliyor. Yağış anında fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışlar, birkaç saati aşmasa da önemli miktarda yağış bırakıyor. 

İBB, şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tutuyor. Vatandaşların da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor.  

Anahtar Kelimeler:
İBBAKOM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak | Kuvvetli yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Kuvvetli yağmur uyarısı
İBB; Atatürk Havalimanı'na da, yeşil alana da ihtiyaç var
İBB; Atatürk Havalimanı'na da, yeşil alana da ihtiyaç var
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan açıklama
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan açıklama
Bursa Polisi'nden canlı bomba operasyonu
Bursa Polisi'nden canlı bomba operasyonu
Atatürk Havalimanı yok ediliyor | Kaybedilen seçimin intamı mı?
Atatürk Havalimanı yok ediliyor | Kaybedilen seçimin intamı mı?
SADAT için önemli iddia | Sokak eylemlerine hazırlanıyor
SADAT için önemli iddia | Sokak eylemlerine hazırlanıyor
Erdoğan'a teşekkür etmeyen şarkıcyı hedef gösterdi
Erdoğan'a teşekkür etmeyen şarkıcyı hedef gösterdi
Dolandırıcı, Yargıtay üyesiyim diyerek İmamoğlu'nu aradı
Dolandırıcı, Yargıtay üyesiyim diyerek İmamoğlu'nu aradı
Uçurtma şenliğinde çocukları ağlatan görüntüler
Uçurtma şenliğinde çocukları ağlatan görüntüler
Konya Ereğli'de 576 kişi hastanelik oldu
Konya Ereğli'de 576 kişi hastanelik oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim