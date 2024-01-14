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AKOM'dan uyarı | Hava sıcaklıkları artacak

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre sıcaklıkların bugünden itibaren artarak, önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

14 Ocak 2024 Pazar 17:31
AKOM'dan uyarı | Hava sıcaklıkları artacak






AKOM'dan uyarı | Hava sıcaklıkları artacak

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgemizi terk etmesi, hafta boyunca genellikle güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre sıcaklıkların bugünden itibaren artarak, önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde güne 0 derecelerin altına gerileyen dondurucu soğuk hava (Ayaz) ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandı. Gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 8 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

SICAKLIKLAR ARTACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk ederken hafta boyunca ( Salı hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. 

BEUS UYARILARINA DİKKAT

AKOM’dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma’ uyarısı da yapıldı. Bu nedenle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 14.01.2024 23:35
Anahtar Kelimeler:
AKOMİBB
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