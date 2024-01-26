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AKOM duyurdu | Hafta sonu kar bekleniyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

26 Ocak 2024 Cuma 11:03
AKOM duyurdu | Hafta sonu kar bekleniyor






AKOM duyurdu | Hafta sonu kar bekleniyor

Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul’da güne 5 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. 

HAVA DAHA DA SOĞUYACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor. 

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.01.2024 12:08
Anahtar Kelimeler:
AKOM
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