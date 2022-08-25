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AKOM, Meteoroloji uyarmıştı | İstanbul'da yağmura dikkat

Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağmur ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:17
AKOM, Meteoroloji uyarmıştı | İstanbul'da yağmura dikkat

AKOM, Meteoroloji uyarmıştı | İstanbul'da yağmura dikkat


İstanbul'da sabah saatleriunde etkili olan gök gürültülü sağanak özellikle Avrupa yakasında ulaşımı vurdu. İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, "25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulunarak vatandaşların tedbirli olması konusunda çağrıda bulundu.

AFAD’DAN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

AKOM UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı. Çatı uçmaları, su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 20 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sarı ve turuncu alarmın verildiği bazı iller için ise AFAD ve AKOM da teyakkuza geçti. Vatandaşlara, sel ve hortuma karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah erken saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan yurttaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücülerin göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü. Bazı evleri su bastı, yağmur suları mazgal ve rögar kapaklarından çıktı. Evini su basan vatandaşlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Anadolu Yakası'nda ise sadece Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde hafif yağış etkili oluyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

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AKOMAFADMeteorolojiHava Durumu
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