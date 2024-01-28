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AKOM, Pazartesi günü için uyardı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul bugünden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek.

28 Ocak 2024 Pazar 16:09
AKOM, Pazartesi günü için uyardı






AKOM, Pazartesi günü için uyardı

Yağışların 15.00’den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.  Olumsuz hava koşullarının 29 Ocak pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünü etkisi altına beklenen kar yağışı öncesi AKOM'dan İstanbul'da yaşayanlara uyarı geldi

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul bugünden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek. Yağışların 15.00’den itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.  Olumsuz hava koşullarının 29 Ocak pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre,  İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, bugün 15.00’de kuzey ve yüksek bölgelerde kara dönüşecek. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden (20.00) itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

FIRTINAYLA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazartesi yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.

Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor. 

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