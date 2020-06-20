AKOM sağanak yağış rapporu yayınlandı



İBB AKOM tarafından hazırlanan ve toplam yağış miktarlarının paylaşıldığı “Kuvvetli Sağanak Yağış Raporu”na göre 18-19 Haziran 2020 tarihlerinde, İstanbul’un güneyinde kalan şehir merkezinin daha çok yağış aldığı görüldü. Avrupa Yakası’nda en fazla yağış Güngören ilçesinde 77 kg/m2, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla ilçesinde 54 kg/m2 olarak ölçüldü.

18 Haziran 2020 Perşembe günü il genelinde en fazla yağış; Çekmeköy (34.6 kg/m2), Kartal (25.9 kg/m2), Silivri (23.8 kg/m2) ve Güngören (22.6 kg/m2) ilçelerinde yaşandı. İl genelinde ortalama 17.4 kg/m2 yağış kaydedildi.

İBB EKİPLERİ SAĞNAK BOYUNCA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ

19 Haziran 2020 Cuma günü il genelinde en fazla yağış; Tuzla (54.5 kg/m), Güngören (48.6 kg/m), Sarıyer (28.2 kg/m), ilçelerinde ölçüldü. İl genelinde ortalama 24 kg/myağış kaydedildi.

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB

Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni meydana gelen olumsuzluklara

müdahale etti.