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AKOM sağanak yağış rapporu yayınlandı

AKOM yaptığı açıklamada İstanbul genelinde son iki günde en çok yağış alan ilçenin 77 kg/ m2 ile Güngören olduğu bilgisini paylaştı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 17:10
AKOM sağanak yağış rapporu yayınlandı

AKOM sağanak yağış rapporu yayınlandı 


İBB AKOM tarafından hazırlanan ve toplam yağış miktarlarının paylaşıldığı “Kuvvetli Sağanak Yağış Raporu”na göre 18-19 Haziran 2020 tarihlerinde, İstanbul’un güneyinde kalan şehir merkezinin daha çok yağış aldığı görüldü. Avrupa Yakası’nda en fazla yağış Güngören ilçesinde 77 kg/m2, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla ilçesinde 54 kg/m2 olarak ölçüldü.

18 Haziran 2020 Perşembe günü il genelinde en fazla yağış; Çekmeköy (34.6 kg/m2), Kartal (25.9 kg/m2), Silivri (23.8 kg/m2) ve Güngören (22.6 kg/m2) ilçelerinde yaşandı. İl genelinde ortalama 17.4 kg/myağış kaydedildi.

19 Haziran 2020 Cuma günü il genelinde en fazla yağış; Tuzla (54.5 kg/m2), Güngören (48.6 kg/m2 ), Sarıyer (28.2 kg/m2), ilçelerinde ölçüldü. İl genelinde ortalama 24 kg/m2 yağış kaydedildi.

İBB EKİPLERİ SAĞNAK BOYUNCA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB

Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri yağış nedeni meydana gelen olumsuzluklara

müdahale etti.

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