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AKOM uyardı | Sibirya soğukları geliyor

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul Çarşamba günü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

22 Mart 2021 Pazartesi 12:00
AKOM uyardı | Sibirya soğukları geliyor

İBB AKOM uyardı | Sibirya soğukları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile bugün 15°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

HATA İÇİ SICAKLIK KIŞ DEĞERLERİNE KADAR GERİLEYECEK

Pazartesi (bugün) il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı (Yarın) günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 

Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1°C’ler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

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İBBAKOM
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