AKOM’dan sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak özere yurdumuzun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden (18:00) itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.