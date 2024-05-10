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AKOM’dan sağanak yağış ve fırtına uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

10 Mayıs 2024 Cuma 09:53
AKOM’dan sağanak yağış ve fırtına uyarısı






AKOM’dan sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak özere yurdumuzun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden (18:00) itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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