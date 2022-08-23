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AKP, Atatürk Orman Çiftliği'ni ABD ile yağmalamış

Bir yanda AKP'li cumhurbaşkanı için inşa edilen saray, diğer yanda yollar, köprüler. Ticari büfeler derken ABD'ye satılan arazi üzerine kondurulan Büyükelçilik binası. Atatürk Orman Çiftliği adeta yok ediliyor.

23 Ağustos 2022 Salı 10:08
AKP, Atatürk Orman Çiftliği'ni ABD ile yağmalamış

AKP, Atatürk Orman Çiftliği'ni ABD ile yağmalamış


Ankara 4. İdare Mahkemesi ise 2019’da verdiği "Şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" kararına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan ABD büyükelçiliği 29 Ağustos'ta hizmete alınıyor.

Hukuka aykırı bir şekilde yapılaşmaya açılan Atatürk Orman Çiftliği'ne inşa edilen Amerikan Büyükelçiliği tartışmaların odağında. Elçilik binasının yapımı sırasında Türk hukuku çiğnendi.


ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yüce önderin mirası Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen yeni binanın 29 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “‘Kaçak Saray’ neyse, ABD Büyükelçiliği de odur” dedi.


ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yüce önder Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine inşa edildiği için yapımı tartışmalara neden olan yeni elçilik binasının 29 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından dün, elçiliğin 29 Ağustos tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:


“ABD Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecektir. Bu tarihi bir gelişmedir.” Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu duruma tepki göstererek “arazinin AOÇ’ye devredilmesi gerektiğini” söyledi. 

AOÇ arazisine inşa edilen elçilik binasının hizmete açılmasına tepki gösteren Candan, “Oraya o binanın yapılması hukuksuzdur. O protokolün yapılması da hukuksuzdu. Konuyla ilgili davalar açtık. AKP iktidarının hukuksuzluğuna ABD Büyükelçiliği de ortak olmuştur. AOÇ’nin arazisinde ABD Büyükelçiliği’nin bir bina yapması ve oraya taşınması hukuksuzdur. Bizim için ‘Kaçak Saray’ neyse ABD Büyükelçiliği odur” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Ankara’nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan Ankara Büyükelçiliği binasına 2013’te düzenlenen “intihar eylemi” sonrasında, elçilik yerleşkesinin daha güvenli bir bölgeye taşınması için arazi talebinde bulunmuştu. Talebin karşılanmasıyla Söğütözü’nde satın alınan arazide 2017’de başlatılan inşaat, bu yıl tamamlandı.

ABD’ye satılan arazinin de içinde yer aldığı parsel, Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ayrıldı. Gazi Üniversitesi, 2014’te payını TOKİ’ye devretti. TOKİ de araziyi 88 milyon dolara ABD’ye sattı. Arazinin satışıyla ilgili o dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “AOÇ alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı” şekilde inşa edilen büyükelçilik binasının mimari projelerine onay vermedi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ise 2019’da, Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, AOÇ arazisi için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Kararın gerekçesinde, “AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz” denildi. Bu karara karşın büyükelçilik inşaatı devam etti. 

Anahtar Kelimeler:
AkpAoçAmerikan Büyükelçiliği
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