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AKP demokrasisi, İmamoğlu'nu ağırlayana kadar geçerli

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı, kendi ilçesinin en büyük yerleşimlerinden Şirinevler Mahallesi Muhtarı'nın, odasında İBB Başkanı İmamoğlu'nu ağırlaması çileden çıkardı

03 Haziran 2023 Cumartesi 17:12
AKP demokrasisi, İmamoğlu'nu ağırlayana kadar geçerli

AKP demokrasisi, İmamoğlu'nu ağırlayana kadar geçerli


Meydanlarda, ekranlarda sürekli demokrasi vurgusu yapan AKP'li yöneticilerin uygulamaları saç baş yolduracak cinsten. İBB Başkanı İmamoğlu'nu ağırlayan muhtarın başına gelmeyen kalmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mayıs'ta İstanbul Şirinevler Meydanı'nda incelemeler yapmış, ziyarette bulunmuştu.


Bu sırada İmamoğlu, Şirinevler Muhtarı İbrahim Güzel'i de makamında ziyaret etmişti.

Bu ziyaretin ardından harekete geçen AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevlilerle birlikte ilçe belediyesine ait parkta bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarlığı'na geldi.

Bahadır, Muhtar Güzel'den muhtarlığı boşaltmasını istedi. Muhtar Güzel'in kendisine tebligat gönderilmesini istemesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

"ÇOK CAHİLSİN"

Muhtarlık görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Başkan Bahadır'ın Muhtar Güzel'e “Çok cahilsin, çok basitsin” dediği yer aldı. Güzel de bunun üzerine “Aynı şekilde size iade ediyorum” dedi.

Bu olayın ardından Büyükşehir Çalışıyor isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nu ağırlayan Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel’in başına gelmeyen kalmadı. AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından muhtarlık merkezi kapatılan Muhtar İbrahim Güzel, tehdit edildi" denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
AkpşirinevlerBahçelievlerMuhtarlık
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