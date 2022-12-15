Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP ilçe başkanı, vekile ait ofiste dansöz oynatmış

Sosyal medyada AKP İzmir Torbalı ilçe başkanının, yine AKP'li bir milletvekiline ait büroda dansöz oynattığı görüntüler ortalığı karıştırdı.

15 Aralık 2022 Perşembe 20:01
AKP ilçe başkanı, vekile ait ofiste dansöz oynatmış

AKP ilçe başkanı, vekile ait ofiste dansöz oynatmış

AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ofiste dansözle 'eğlendiği' görüntüler sosyal medyaya düşünce istifa etti. Günaydın’ın eğlendiği ofisin AKP İzmir Milletvekili Atila Kaya’ya ait olduğu ortaya çıktı.


AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, AKP İzmir Milletvekili Atila Kaya’ya ait ofiste dansözlerle 'eğlendiği' görüntüler sosyal medyaya düşünce istifa etti. 


Günaydın, arkadaşları ve iki dansözle birlikte bir ofiste içki masası kurup dansöz eşliğinde eğlendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Selman Günaydın'ın istifasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selman Günaydın, "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşerilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum" sözleri ile istifasını duyurdu.

VEKİLE AİT OFİS 

Konak ilçesinde dansöz oynatılan ofisin AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya ait olduğu iddia edildi. 2 yıldır ilçe başkanlığı yapan Günaydın, AKP İzmir İl Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AkpAkpli Vekil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhalefet #Saraçhane'de buluşuyor | İmamoğlu davet etti
Muhalefet #Saraçhane'de buluşuyor | İmamoğlu davet etti
İmamoğlu'na 'Ahmak' cezası | 2 yıl 7 ay hapis
İmamoğlu'na 'Ahmak' cezası | 2 yıl 7 ay hapis
İmamoğlu'nun çağrısından sonra vatandaşlar Saraçhane'ye akın etti
İmamoğlu'nun çağrısından sonra vatandaşlar Saraçhane'ye akın etti
#ZeytinimeDokunma | 600 bin imza Meclis'te
#ZeytinimeDokunma | 600 bin imza Meclis'te
AKP'nin örgütlenme barajı çalışanları isyan ettirdi
AKP'nin örgütlenme barajı çalışanları isyan ettirdi
MEB, Atatürkçü yazar Cemil Kılıç'ı ihrac etti
MEB, Atatürkçü yazar Cemil Kılıç'ı ihrac etti
Alıç meyvesi hasadı başladı, talep arttı
Alıç meyvesi hasadı başladı, talep arttı
Başhekim yardımcısı çocuk evliliklerini böyle savundu
Başhekim yardımcısı çocuk evliliklerini böyle savundu
6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası | Kadir İstekli'ye göre iftira
6 yaşındaki çocuğu istismar iddiası | Kadir İstekli'ye göre iftira
Sahtekar din taciri sahte muska yazdı yuva dağıttı
Sahtekar din taciri sahte muska yazdı yuva dağıttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim