AKP'li bakanların ortak hastalığı | Alzheimer





Son Türk yurdunu talan eden işgalcilere karşı Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin ateşini Samsun'da yakan, Yunan, İngiliz, Fransız, Rus orduları ile Ermeni çeteleri yenerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, halkına bir vatan bırakan Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı, AKP'li çoğu bakanların ortak hastalığı haline geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yurt genelinde düzenlenen törenlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Mustafa Kemal Atatürk adına bile yer verilmeyen etkinlikler düzenlerken, Türk halkı kurucu liderinin ebedi istirahatgâhına koştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde dünyaca ünlü Atatürk Anıtı yerine 2001 yılında yapılan Saat Kulesi kullanıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Cemil Ciğerim'in haberine göre Samsun’daki Onur Anıtı bakanlığın Kültür Yolu Festival afişinde yer bulamadı. Afişe tepki gösteren sanatçı Odabaş, “Ulusal kurtuluş direnişinin başladığı şehrimizin simgesiydi” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenecek Kültür Yolu Festivali’nde Samsun için hazırlanan afişlerde Onur Anıtı değil, 2001 yılında inşa edilen Saat Kulesi kullanıldı.

Samsun’da mimar ve fotoğraf sanatçısı Barbaros Odabaş, Onur Anıtı’nın Kültür Yolu Festival afişinde yer bulamamasına tepki gösterdi. Odabaş, “Saat Kulesi, Saathane Meydanı’nda 1887’de inşa edildi. 1943 Ladik depremi sonrasında yıkıldı, 2001’de aslına benzer olarak yeniden inşa edildi. Onur Anıtı 1932’de tamamlandı, Kaidesinde, ‘Vatanda Milli Mücadele’ye başlamak için Gazi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı’ ifadesi yazılı. Bakanlıkça düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Samsun afişinde Saat Kulesi’nin bugünkü hali kullanıldı” ifadelerini kullandı.

TARİHİ DOKU KAYBOLDU

Bölgede geçmişe aykırı bir kent dokusu oluştuğunu belirten Odabaş, “Saathane Meydanında son dönemde yapılan düzenlemeler ile tüm sivil mimarlık eserleri yıkılmış tarihi doku kaybedilmiştir. Oysa Samsun için hazırlanan festival afişlerinde, ulusal kurtuluş direnişinin başladığı şehrimizin simgesi haline gelmiş Onur Anıtı’nın fotoğrafının kullanılması beklenirdi” dedi.



BATI PARK'TA ETKİNLİK

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin yer alacağı ve 8-16 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Samsun programında Batı Park’ta Cem Adrian, Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut ve Bengü sahne alacak.