AKP'li başkan kaybetti, binaya girdi, polis geldi



Manisa Gördes'de seçimi kaybeden AK Partili eski Belediye Başkanı, binaya girerek güvenlik kamerasını kapatarak çok sayıda ihale evrakını kaçırdığı iddiası şehri karıştırdı. Oy sayımlarında rakibinden geride kaldığını anlayan Muhammet Akyol, polisin ifadeye çağırmasına rağmen karakola gitmediği ortaya çıktı.



Manisa’nın Gördes ilçesinde CHP, 30 yıl sonra belediyeyi kazandı. Seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine eski belediye başkanı Muhammed Akyol gece belediye binasına geldi ve kameraları kapattırdı. Müdür ataması ve evrak taşıması yaptırdığı iddia edilen Akyol için yeni başkan İbrahim Büke suç duyurusunda bulundu. Polis belediyeye baskın yaptı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde CHP 30 yıl sonra belediyeyi kazandı. Ancak Gördes'teki seçime mevcut belediye başkanı ve kaybeden AKP adayı Muhammed Akyol'a yönelik yaşananlar damga vurdu. İddialara göre seçimin kaybedileceğinin anlaşılması üzerine mevcut belediye başkanı ve AKP Gördes Belediye Başkanı adayı Muhammed Akyol, eşi ve birkaç arkadaşıyla gece 00.30 civarında belediye binasına giderek, mazbata verilmeden önce kendilerine yakın bazı partilileri, kovulmalarını zorlaştırmak için müdür yapmak istedi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yaşananları anlat tanık avukat ve CHP seçim müşeahhiti Pınar Beyazıt, "Bu iddiayı ilk duyduğumuzda ihtimal vermedik. Ancak bir süre sonra belediyenin insan kaynakları müdürü tarafından da müdür atamalarına ilişkin bilgilendirirdik. Aynı zamanda seçimi kazanan belediye başkanımız İbrahim Büke’ye de müdür atamaları ve evrakların çalınmasıyla ilgili ihbar geldi. O da hemen harekete geçti" dedi. İşlemler sırasında belediyedeki ilgili kameraların kapatıldığını belirten Avukat Beyazıt, "İçeriden ihale evrakları dahil olmak üzere kutu kutu, poşet poşet dosya ve evrak çıkarmışlar. Polis ile baskına gidildi. Muhammed Akyol kameraları kapattıranın kendisini olduğunu, belediye personeli Serkan Temel'e emri kendisinin verdiğini itiraf etti. İfade için çağrıldı ama gelmeyi kabul etmedi” ifadelerini kullandı. Gazetemize konuşan ve CHP’den seçimi kazanan belediye başkanı İbrahim Büke ise savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Büke sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİ EŞYANIZCA NEDEN KAMERA KAPATTINIZ?"

“Kendilerine soruyoruz, bu kutularca, poşetlerce taşıdıkları eşyaların; kendi şahsi eşyaları olduğunu söylüyorlar. Kendi şahsi eşyanı toplamaya gecenin bir buçuğunda mı gidersin? Bunların hepsi yalan. Daha mazbata verilinceye değin belki 1 hafta görevdeler. Kaldı ki Muhammed Akyol kendisi itiraf ediyor, kamerayı kapattırdım diye. Madem şahsi eşyalarınızı alıyorsunuz, madem dürüstsünüz, kamerayı neden kapatıyorsunuz? Artık insanları kandırmayın, bunlar son çırpınışlar. Bu zamana kadar belediye başkanlığını halka hizmetten ziyade kendi ve çevresindekilerin çıkarları için kullanan, iktidarın elinden gittiğini anlayınca gücünün son nefesinde bile hala daha çevresindekilere torpil yapmaya çalışan, belediye binasındaki kamera kaydını, sanki kendi evinin kamerasıymış gibi kapattıran, seçim sonuçları netleşince ‘kirlerini’ temizlemek için çalışanlarını kullanan, gecenin bir yarısı belediyenin içindeki evrakları boşaltan bu insanların peşini bırakmayacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz.”

