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AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?

AKP'li başkanların oğullarına ait bir arsa, yeni yapılan Şehir Hastanesi'nin dibine kadar yürüye yürüye geldi. Büyük arsa yürüyüşünde Belediye Meclisi'nin AKP'li ve MHP'li üyelerinden de destek geldi.

18 Nisan 2023 Salı 15:18
AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?

AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?


AKP'li yöneticeler ve yakınlarının adının karıştığı rant vurgununa her gün bir yenisi ekleniyor. AKP’li iki ‘prens’, babalarının desteğiyle Türkiye yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı, iki şanslı oğul için belediye arsayı şehir hastanesi yakınna kadar yürütüldü.

Biri belediye başkanın diğeri yardımcısının oğlu AKP’li ‘prensler’, şehir hastanesine uzak arsalarını belediye encümeni kararıyla yürüterek hastanenin dibindeki köşe parsele taşıdı.

Miyase İlknur imzasıyla bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan habere göre AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu’nun oğlu Muhammet Tahmazoğlu ile aynı belediyenin başkan Yardımcısı Cuma Güzel’in oğlu Muhammet Ergün Güzel, Güzel’in ortak olduğu arsa ile belediyeye ait değerli arsaları takas ederek büyük bir vurguna imza attı. Tabi başkan babalarının desteğiyle.


BELEDİYE ORTAK OLDU

Muhammet Ergün Güzel’in sahibi olduğu Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 1211 ada 85 parseldeki arsa, şehir hastanesinin yakınındaki köşe başı parsel olan ve çok daha değerli olan 358 ada 3 parsele taşındı. Bu taşınma işlemini kolaylık sağlaması için arsanın sahibi olan Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel’in oğlu Muhamet Güzel, arsanın üçte bir hissesini Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun oğlu Muhammet Tahmazoğlu’na verdi.

Bu hisse bağışlama olayının ardından toplanan Şahinbey Belediye Encümeni’nin 19.08.2020 tarih ve 2412 sayılı kararı ile söz konusu arsa imar uygulamasına tabi tutuldu. Bu imar uygulaması sonucunda iki prensin sahibi olduğu 358 ada, 11 parseldeki arsanın alanı genişletilerek 6323.70 metrekareye çıkarılarak fazlalık alana Şahinbey Belediyesi hissesi tahsis edildi. Bu kararla arsanın ilk maliki Hasan Eroğlu adına 3100.01 metrekare, Muhammet Ergün Güzel adına 760.80 metrekare, Muhammet Tahmazoğlu adına da 380.40 metrekare, Şahinbey Belediyesi adına da 2082.49 metrekarelik alan tescil edildi.

Sonuç olarak 358 ada 15 parselde Şahinbey Belediyesi’nin hiç hissesi yok iken 2082 metre kare hissedar yapılarak prenslerin ihalesiz bir şekilde alımlarının da önü açılıyor. İhale ve yasal prosedürleri aşmak amacıyla Şahinbey Belediyesi’nin tüzel kişiliği de arsa alanı genişletilerek dahil ediliyor.

Bu arsadaki Ramazan Tutar’a ait hissesini de Şahinbey Belediyesinin daha kıymetli olan yeri ile takas edildi. İki ayrı imar işlemi ile arsanın parsel numarası değiştiği gibi mahallesi de değişiyor. Muhammet Güzel’in sahibi olduğu şehir hastanesine uzak arsa Güzel Vadi Mahallesi’nde iken üç defada parsel numarası değiştirilerek Bağlarbaşı Mahallesi’ne taşınıyor. 

ARAÇ KİRALAMA İHALESİ

Arsa taşınma işinin başaktörü Muhammet Ergün Güzel, geçmiş yıllarda babasının başkan yardımcısı olduğu Şahinbey Belediyesi’ne araç kiralama ihalesi aldığı da söyleniyor.

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YolsuzlukGaziantepArsaAkpVurgunRant
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