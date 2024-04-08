AKP'li belediye işçileri kandırdı | Altındağ'da zam iptal

AKP'li belediye işçileri zamla kandırdı | Çalışanlar eylemde

Türkiye'nin en genç kaymakamları arasında henüz 25 yaşındayken 1996 yılında yöneticiliğe başlayan Veysel Tiryaki, AK Parti'de yıldızı siyasetçi olarak Ankara'da parladı. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak seçilen Veysel Tiryaki, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı'na atandı. Son yerel seçimlerde yeniden AK Parti'den aday olan Veysel Tiryaki, seçimi kazanmasının ardından bir önceki Başktan tarafından verilen yüzde 30'luk zammı iptal etti.

AK Parti Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin 4. kez seçildiği belediye başkanlığı görevinde ilk icraatı belediye işçilerinin ek protokolle hak ettiği maaş zamlarını geri almak oldu. Duruma tepki gösteren işçiler, iş bıraktı. 10 Mart tarihinde başlayan işçi protestolarında AKP'li belediye başkanı Asım Balcı'nın haklarını gasp ettiğini iddia ederek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek isteyen sloganlar attı.

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden yaklaşık iki hafta önce AK Partili Altındağ Belediyesi’nde çalışan işçiler, geriye dönük alacaklarının aylardır ödenmemesi ve eşit ücret talebiyle belediye önünde eylem başlatmıştı. İşçiler, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Asım Balcı ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası‘nı protesto etmişti.

İlk işi işçilerin hakkını gasp etmek oldu

İşçilerin eylemleri sonucunda geriye dönük alacaklar yatırılırken, imzalanan ek protokolie işçilere yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

Sol Haber’de yer alan habere göre, Nisan günü mazbatasını alarak göreve başlayan Veysel Tiryaki’nin ilk icraatı Altındağ Belediyesi işçilerinin ek protokolle hak ettiği maaş zamlarını geri almak oldu. Tiryaki’nin söz konusu kararı, yeni seçilen Belediye Meclis üyeleriyle aldığı öğrenildi.

Tiryaki ve yeni yönetimin ilk iş olarak işçilerin hakkını gasp etmesi tepki çekerken, işçiler de kararın ardından iş bıraktı.

Haklarını alamayan işçiler ise belediye binası önünde bekleyişi devam ediyor. İşçiler, ücretlerin tam yatırılmaması durumunda iş durduracaklarını ifade etti

