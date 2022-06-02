Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP'li belediye suya yüzde 47 zam yaptı | 118 bin abonenin suları kesik

CHP'li büyükşehir belediyelerini mecliste adeta kilitleyen AKP'li siyasiler, kendi yönetimlerindeki belediyelerin zam yapmasına göz yumuyor.

02 Haziran 2022 Perşembe 10:43
AKP'li belediye suya yüzde 47 zam yaptı | 118 bin abonenin suları kesik

AKP'li belediye suya yüzde 47 zam yaptı | 118 bin abonenin suları kesik


Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlardan sonra AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 47 zam yapma isteği meclis tartışmalarına neden oldu. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri kentte 118 bin abonenin su faturasını ödeyemediğine dikkat çekerek, zam oranının düşürülmesini istedi.

AKP hükümetinin doğalgaz fiyatlarını konutta yüzde 30, sanayide yüzde 10, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam yapmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi de suya yüzde 47 zam yaptı. Zam teklifi meclis toplantısında tartışmalara neden oldu.

“118 BİN ABONE FATURASINI ÖDEYEMİYOR”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, mecliste görüşülen zam teklifine CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin “Bu zamları yüzde 47'den 30’a çekelim. Kesme ve bağlama konusunda da fiyat artırmayalım biz de destek verelim” diye teklif de bulundu.

İYİ Partili Meclis Üyesi Arslan Güner ise “Muhalefet olsak dahi bu zammı vatandaşlarımıza anlatmakta zorluk çekeceğiz. 118 bin abonemiz de faturalarını ödeyemiyor. Ben sizin bu zammı biraz aşağı çekeceğinizi düşünmüştüm. Ama sizin böyle bir niyetiniz yok. Yüzde 30'a çekerseniz biz de destek verelim yoksa ret vereceğiz, bunu dışarda anlatamayız” dedi.

“BİZ DE İSTEMİYORUZ”

30 büyükşehir belediyesinin 25’inin kendilerinden daha fiyatlıya su verdiğini belirten Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TİSKİ’nin (Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi) gelirinin yüzde 90’ının sudan karşılandığını söyledi. Yatırım yapmak için su gelirinin harcamalara göre ayarlanması gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, “Elektrik giderimiz 2 kat arttı. Benzer fiyat artışı akaryakıtta oldu. Gelecek aylarda işçi maaşları da artıyor. Bu nedenle su gelirimizi makul bir seviyeye taşımamız lazım.

TİSKİ olarak bir hesap yaptık. Biz de istemeyiz. Bizim gibi seçilmiş insanlar bunu istemez. Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesinden 25 belediye TİSKİ’den pahalıya veriyor suyu. Bu mecbur yapmamız gereken, vatandaşlarımıza hizmetin devam etmesi için yapılması gereken bir zamdır. Ayrıca su ücretlerini ödeyemeyen vatandaşların faturalarını da ödeyen bir belediyeyiz” diye konuştu. Tartışmaların ardından yapılan oylamada ise Millet İttifaklı meclis üyelerinin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakının oylarıyla suya yüzde 47 zam yapıldı. Alınan kararla konutlarda 5,22 olan suyun metreküp fiyatı 7,67 oldu.

“BİR ABDESTLE 5 VAKİT NAMAZ KILDIRACAKLAR”

CHP Trabzon İl başkanı Ömer Hacısalihoğlu da su zammına tepki göstererek, “Bu iktidar vatandaşa bir abdestle 5 vakit namaz kılmayı amaçlıyor. Sudaki yüzde 8'lik vergiyi yüzde 1'e indirdiler. Bu indirim olduğunda tebrik kuyruğuna girenlere sesleniyorum, neredesiniz? Bu yapılan fahiş zam karşısında neden sesiniz çıkmıyor” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Su ZammıTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan Gezi'ye katılanlar için ağzını bozdu
Erdoğan Gezi'ye katılanlar için ağzını bozdu
Gezi Parkı Eylemleri 9'ncu yılında | Gazeteciye kalkanla vurdular
Gezi Parkı Eylemleri 9'ncu yılında | Gazeteciye kalkanla vurdular
Kütahya Gediz'de deprem oldu | Gediz Çukuroören 4.4 ile sallandı
Kütahya Gediz'de deprem oldu | Gediz Çukuroören 4.4 ile sallandı
Yoga yasağını yüzlerce kadın 'Yoga' yaparak deldi
Yoga yasağını yüzlerce kadın 'Yoga' yaparak deldi
Melek Mosso'ya bir iptal daha | Seda Sayan'a yol göründü
Melek Mosso'ya bir iptal daha | Seda Sayan'a yol göründü
Açık kadınların girişine yasak koymuş
Açık kadınların girişine yasak koymuş
RTÜK'ün hedefinde yine muhalif kanallar var
RTÜK'ün hedefinde yine muhalif kanallar var
Her gün yeni bir yasak haberi | Konserden sonra yoga da yasak
Her gün yeni bir yasak haberi | Konserden sonra yoga da yasak
Ödül uğruna metre metre börek yediler
Ödül uğruna metre metre börek yediler
Müzik, festival, eğlence, şenlik yasak | Mazaretsiz engel
Müzik, festival, eğlence, şenlik yasak | Mazaretsiz engel

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim