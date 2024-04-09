AKP'li belediyede bayramdan önce işçi kıyımı





Ankara Altındağ Belediyesi'nde hak arayışı için eylem yapan çok sayıda işçi cep telefonlarına atılan SMS mesajıyla işten atıldığını öğrendi. AKP'li Altındağ Belediye Başkanı 'ayağının tozuyla' geldi: İşçileri bir SMS ile işten çıkardı!

31 Mart yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki'nin kararıyla ek zamlarının geri alınması nedeniyle protestoya başlayan ve işten atılan işçilerin eylemi sürüyor.



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin talimatıyla gece yarısı gelen SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler arife gününde de eylemlerini sürdürüyor. İşçiler, belediyeden olumlu bir haber gelmemesi halinde eyleme devam edeceklerini söylüyor.

"BUNLARA OY VERENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

SMS yoluyla işten çıkarıldığını öğrenen işçilerden sendika temsilcisi Can Tekin, şöyle konuştu:



"Daha önceden Temizlik İşleri'nde çalışıyordum, sonrasında sırf bu işlere bulaşmayalım diye beni Fen İşleri'ne sürdüler. Biz bu işi evrak üzerinde yürütelim istedik ama bilmiyorum başkanlarımız nasıl düşünüyor, nasıl anlıyorlar. Yeri geliyor bizi 'vatan haini' olarak nitelendiriyorlar.

Zaten başkan gelmeden önce bizi araştırmışlar, fişlemişler. İsimlerimizi kendi aramızdaki amirlerimiz, şeflerimiz fişledi. Çıkışımızı bugün verdiler. Biz burada ekmek davasındayız. Ben bugün çocuğumu alışverişe götürmesini bilmiyor muydum? Ben, Altındağ Belediyesi'nde olup da bu insanlara oy verenlere hakkımı helal etmiyorum. Vebali boyunlarına olsun."

"YARIN ÇOLUK ÇOCUK GELSE BEN NE VERECEĞİM"

Kahraman Özer, şunları söyledi:

"BİZE DİYORLAR Kİ BETER OLUN"

"İşçiye gelince hemen işlem uygulanabiliyor. İşçinin parasını, hakkını vermeye gelince sonuna kadar direniyorlar. Hakkımızı istediğimiz zaman 'yasal değil' diyorlar. Akşam bir ateş yaktık onu bile söndürdüler. Dünden beri biz buradayız. Her ay 'benim bugün param yatacak mı, eksik mi yatacak' diye düşünüyorum. Şeker alamadık evimize. Yarın çoluk çocuk gelse ben ne vereceğim?"

Temizlik İşleri'nde çalışan Serdar Keskin ise şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir irtibat olmadı. Sadece CHP'li meclis üyelerimiz geldi. Biz tek adam sistemine güvenip, sırtını dayayıp iş yapanlardan muzdaripiz. Asım Balcı 14 Mart'ta baskıyla protokol imzaladı maaşımızı aldık. Yeni seçilen başkan Veysel Tiryaki de geldi iptal etti. Bunu neye göre yapıyorsun? Kanun var. Yerel seçimlerde oy kaybetmen benim mi suçum? Asım Balcı'da X hesabından yaptığı paylaşımla diyor ki; kasada boşluk yok, para var. Madem para var bu işçiyi o zaman neden mağdur ettin? Şu an aynısını Veysel Tiryaki yapıyor.

Sabahın 05.30'unda işe başlıyoruz. Kışı, yazı, soğuğu bizde yok. Ben böyle çalışıyorsam hakkımı ver. Benim ne suçum var? Veysel Tiryaki gibi kişiler bizi insan yerine koymuyor. Pandemide Cumhurbaşkanı belediye işçilerine teşekkür etmişti. Karşılığı bu mu? 2013 yılında beri ben AK Parti'ye üyeyim. Ama çok pişman oldum.

CHP meclis üyeleri bu konuda gereğini yapıyor onlara minnettarız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ayrıca minnettarız. Bizi yalnız bırakmıyor.

Bize diyorlar ki; siz bayram yaşamayın. Çocuklarınıza bir şey almayın. Rezil olun, beter olun. Ben bu hale sokmadım sizi."



