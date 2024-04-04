AKP'li belediyelerde skandal | Seçim öncesi milyonluk ihale

AKP'li belediyelerde skandal | Seçim öncesi milyonluk ihaleler dağıtılmış





Seçimlerden sonra ağır yenilgi alan AK Partili eski belediye başkanları adeta yıkım yaşadı. Beyoğlu Belediyesi'nde bilgisayarlar ve bazı fırın eşyaları sarılarak bina dışına çıkarılarak kaçırılırken, görevi devretmemekte direnen başkanlar ise YSK üstünden kazanan adayları oyalama yolunu seçti. Duruma tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbata sürecinin tamamlanmasını istedi.

Yerel seçimlerin ardından sandıklardan zafer elde eden adaylar mazbatalarını aldı. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin kazandığı 8 ilçe mazbatasını alarak göreve başladı. Bazı ilçelerde ise mazbata süreci hala devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Çağlayan Adliyesi'nde yoğun kalabalık ile birlikte mazbatasını aldı. İmamoğlu adliye önünde yaptığı konuşmasında mazbatası henüz verilmeyen ilçelerin mazbatalarının bir an önce verilmesini söyleyerek gecikmesine tepki gösterdi.

4 İLÇENİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği CHP'nin kazandığı ilçelerde mazbata süreci henüz netleşmedi. Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra Beyoğlu'nda da sürecin hala devam ettiği öğrenildi.

Oyların yeniden sayıldığı başka bir ilçe olan Beykoz'da ve Tuzla'da bugün açıklanan karar ile mazbata CHP'nin adaylarına verildi.

Öte yandan CHP'nin kazandığı diğer ilçeler Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile ve Çekmeköy mazbatalarını bugün alacak. Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta kazanan belediye başkanları ise mazbatalarını yarın alacak.

Bugüne kadar mazbatalarını alan ilçeler şu şekilde: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri.

TUZLA'DA 62 MİLYONLUK İHALE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı mazbata töreni konuşmasında Tuzla'da CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'e mazbatasının henüz verilmemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açık farkla kazandığımız Tuzla’da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl’e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil.

Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın."

İstanbul’da AKP’li belediyeler yerel seçimlere sayılı gün kala birçok ihale dağıttı. Belediyeler, 31 Mart’tan önce taşınmaz satışları da yaptı. Ancak seçimlerde önceki yıllarda AKP’de olan Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe, Eyüpsultan, Beykoz ve Çekmeköy yurttaşın tercihiyle CHP’ye geçti. Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Tuzla’da Ali Bingöl, Sancaktepe’de Alper Yeğin, Eyüpsultan’da Bülent Özmen, Beykoz’da Alaattin Köseler ve Çekmeköy’de ise Orhan Çerkez başkan oldu. Ancak itirazlar nedeniyle mazbata törenleri gecikti. AKP’li belediyeler de CHP’li başkanlar gelmeden yeni sözleşmelere imza attı.

4 MİLYONLUK BARDAK

Seçimden önce yaptığı satışlarla da gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, CHP’li Sinem Dedetaş mazbatasını almadan önce ihale imzaladı. Üsküdar Belediyesi üzerinde “İyi ki Üsküdar var” yazılı 84 bin kupa için ihaleye çıktı. Sembol Amblem Dekoratif Eşya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı ihale için 2 Nisan’da sözleşme yapıldı. 4 milyon 704 bin lira tutarındaki ihaleyi alan şirket daha önce de baskılı porselen kupa ihalesini Üsküdar Belediyesi’nden almıştı.



AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin ise elektrikli hizmet aracı almak için çıktığı ihale CHP’ye geçmesinden iki gün önce sonuçlandı. 1 milyon 755 bin TL’lik bu ihaleyi Golf International Turizm İnşaat Tarım ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

SEÇİMDEN 5 GÜN ÖNCE

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi de 31 Mart’ta CHP’ye geçti. Seçimden beş gün önce kitap alım ihalesi için sözleşme imzalayan belediye bu işi de Pior Organizasyon’a verdi. Sözleşmenin bedeli 1 milyon 490 bin TL olarak belirlendi. Aynı şekilde 25 Mart’ta da ilçedeki ibadethaneler için halı temini sözleşmesi imzalandı. Bu ihaleyi de Uzunlar Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. AKP’li Beykoz Belediyesi de seçimden iki gün önce “2024 yılı oyun grupları alımı” için sözleşme imzaladı. Bu ihaleyi de Vadipark Proje İnşaat aldı. Yıllardır AKP tarafından yönetilen Çekmeköy Belediyesi 31 Mart’ta CHP’ye geçti. Bu seçimden hemen iki gün önce belediyenin çıktığı “Hizmet binalarının bakım ve onarımı yapım işi” de sonuçlandı. 29 Mart’ta imzalanan sözleşmeyle birlikte ihaleyi 30 milyon 19 bin TL’ye Yapıden Mühendislik İnşaat Denizcilik Nakliyat Geri Dönüşüm Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı.

MUTFAĞI DA BOŞALTTILAR

Beyoğlu’nda belediye başkanlığı AKP’den CHP’ye geçti. CHP’li İnan Güney mazbatasını almadan eski yönetim icraata geçti. Beyoğlu Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için Kasımpaşa’da bulunan ek hizmet binası BESMEK’te yer alan endüstriyel mutfak malzemeleri “sözleşme süresinin” bitmesi gerekçe gösterilerek kamyona yüklenerek belediye binasından çıkarıldı. Durumun çevre sakinlerinin dikkatini çekmesi üzerine güvenlik güçleri olay yerine geldi. Taşınma işlemine yönelik resmi bir evrakın olmaması üzerine malzemeler tutanak tutularak içeriye taşındı. Sabah ise evrak düzenlenerek malzemeler taşındı.

MİLYONLAR HARCADILAR

Üsküdar Belediyesi: 4.7 milyon TL’ye porselen tabak, 1.7 milyon TL’ye elektrikli hizmet aracı...

Tuzla Belediyesi: 2.9 milyon TL’ye hediye seti, 62.4 milyon TL’ye park yapım ve bakım işi...

Beykoz Belediyesi: 1.8 milyon TL’ye oyun grubu...

Çekmeköy Belediyesi: 30 milyon TL’ye bakım ve onarım işi...

Eyüpsultan Belediyesi: 1.4 milyon TL’ye kitap...