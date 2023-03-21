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AKP'li belediyelerden İBB'ye Ramazan Çadırı engeli

İBB'nin yeni halk ekmek büfesini günlerce engelleyen AKP'li ilçe belediyeleri bu kez de Ramazan Çadırı kurulacak alanlara çöp kamyonları park ederek durdurmaya çalışıyor

21 Mart 2023 Salı 22:59
AKP'li belediyelerden İBB'ye Ramazan Çadırı engeli

AKP'li belediyelerden İBB'ye Ramazan Çadırı engeli


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl daha çok Halk Ekmek Büfesi açma girişimini önce kaba kuvvet kullanarak engellemeye çalışan AKP'li ilçe belediyeleri, aynı engeli bu kez halkın iftarını açtığı çadırlara çıkardı. İBB ekipleri dün Üsküdar’daki Mimar Sinan Meydanı’na iftar organizasyonunda kullanılmak üzere TIR’la konteynerler ve çadırlar götürdü. AKP’li belediyeler, İBB iftar organizasyon çadır ve konteynerlarını meydanlara indirmesin diye cenaze, çöp kamyonu ve bazı araçlarını söz konusu alana park etti.


İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtları arasında yaşanan arbedeye yurttaşların da dahil olmasıyla birlikte olaya polis müdahale etti.

Ümraniye Belediyesi de İBB’nin inşa ettiği 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda kuracağı çadırları benzer yöntemleri kullanarak engelledi. 

AÇIKLAMA GELDİ

İBB yetkilileri Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Üsküdar’daki meydanın kendi yetkili alanlarında olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili İBB, meydandaki kamu mallarına verilen zarar ve engellemelerden dolayı Üsküdar Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastane ve kütüphanenin önünde, 29 gün boyunca 10:00 – 02:00 arasında konser gibi etkinlikler yapılır mı? Gelin buraya değil, daha işlek, geniş ve uygun olan ana meydana, sahile kurun dedik, İBB ise zabıtalarımıza saldırmayı seçti” ifadelerini kullandı. 

AKP'li belediyenin Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda yaptığı engelleme dikkat çekti. Belediye çok sayıda zabıta memurunun yanı sıra meydana çöp araçları, kar ile mücadele kamyonlarını getirdi. 

Engellemeye tanık olan yurttaşlar belediyenin çok sayıda zabıtayı engelleme için kullanmasını, araçlarla meydanın kapatılmasına tepki gösterdi 

Anahtar Kelimeler:
RamazanİBB
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