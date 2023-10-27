AKP'li gençler en kolayını yaptı | Hedeflerinde Starbucks var





Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından havadan, karadan ve denizden haftalardır bombalanan Gazze'de can kaybı 7 bini geçerken, İsrail katliamlarına tepkiler de sürüyor.

İsrail'le doğrudan ilgisi olmayan, hatta Türkiye'de üretilen kolalı ürünleri dökerek tepkisini dile getirenlerin sosyal medya görüntüleri hızla yayılırken AKP'li gençler, Türk vatandaşlarının işlettiği Türk Şirketleri hedef alıyor.

ABD kökenli Starbucks kafelerinde masalara oturarak gelen müşterilere yer vermeyerek ilginç bir eyleme imza attı. İsrail'i Malatya'da koruyan Kürecik Radarları'nın çalışmasını engelemeye gücü yetmeyen, İsrail'den tohum ithalatının yasaklanmasını talep etme cesareti gösteremen AK Gençlik'in sosyal medyaya oynayan eyleminin ironik yanı ise, şirketin sahibi. Kuveyt merkezli Alshaya Grubu 2002 yılından günümüze kadar Türkiye'de 562 Starbuck şubesi açtı. AK Gençlik üyelerinin Alshaya Grubu'na tepki göstermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



STARBUCK ŞUBELERİNDE KOLTUK KAPATTILAR



AKP Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "protesto" etmek için Starbucks şubelerinde masalara oturarak "kapatma" eylemi yapmaya başladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği ve binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılar, AKP Gençliği'ni "harekete" geçirdi. AKP Gençlik Kolları, ABD merkezli kahve tekeli Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını "kapatma" eylemine başladı.

Eylemde, üzerinde Filistin bayrağı motifli bulunan atkılar takan AKP'li gençler, Starbucks'ın şubelerinde topluca masalara oturuyor.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından eylemden bir fotoğraf paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Gençlik Kolları (AK Gençlik) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak 'yer kapatma eylemi' gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'Dur!' demek içindir.

Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır.

AK Gençlik olarak tüm dünyaya #SayStop diyoruz."

AKP'li İnan, aynı paylaşımı İngilizce de yaptı.